Як працюватиме щомісячний 5% військовий збір для громадян – у Мінфіні пояснили

Необхідно знайти додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб і чверть із цієї суми пропонують закрити за рахунок перегляду військового збору з 1,5% до 5,0% для фізосіб.

Джерело фото: НБУ

18 липня Уряд підтримав законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу. Як повідомили у Мінфіні, ці зміни дозволять профінансувати додаткові військові видатки. Відтак, громадянам вирішили на доступних прикладах показати, як працюватиме сплата 5% військового збору для різних рівнів доходів.

«Повномасштабна війна триває вже третій рік, і потреби в секторі безпеки та оборони зростають. Нині необхідно знайти додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб.

Для фінансування опору агресору можемо розраховувати лише на власні ресурси, основними з яких є податки та внутрішні запозичення. Тому чверть із цієї суми ми пропонуємо закрити в тому числі за рахунок перегляду військового збору з 1,5% до 5,0% для фізичних осіб», - пояснили в Міністерстві фінансів.

Так, до прикладу, якщо зарплата – 8 000 грн, щоденна сума збору становить 13 грн на день. Проте навіть за ці накопичені кошти держава може придбати тактичні рукавиці, які захистять військового від пошкоджень.

«Якщо ж ваша зарплата 50 000 грн, завдяки сплаті військового збору ви всього за місяць особисто долучитесь до купівлі тактичного рюкзаку», - зазначають у Мінфіні.

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