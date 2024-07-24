Как будет работать ежемесячный 5% военный сбор для граждан – в Минфине объяснили

Необходимо найти дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей и четверть из этой суммы предлагают закрыть за счет пересмотра военного сбора с 1,5% до 5,0% для физлиц.

Источник фото: НБУ

18 июля Правительство поддержало законопроект, который предлагает внести изменения в Налоговый кодекс. Как сообщили в Минфине, эти изменения позволят профинансировать дополнительные военные расходы. Следовательно, гражданам решили на доступных примерах показать, как будет работать уплата 5% военного сбора для разных уровней доходов.

«Полномасштабная война продолжается уже третий год и потребности в секторе безопасности и обороны растут. В настоящее время необходимо найти дополнительные 500,3 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей.

Для финансирования сопротивления агрессору можно рассчитывать только на собственные ресурсы, основными из которых являются налоги и внутренние заимствования. Поэтому четверть из этой суммы мы предлагаем закрыть, в том числе, за счет пересмотра военного сбора с 1,5% до 5,0% для физических лиц», - объяснили в Министерстве финансов.

Так, например, если зарплата – 8 000 грн, ежедневная сумма сбора составляет 13 грн в день. Однако даже за эти накопленные средства государство может приобрести тактические перчатки, которые защитят военного от повреждений.

«Если ваша зарплата 50 000 грн, благодаря уплате военного сбора вы всего за месяц лично присоединитесь к покупке тактического рюкзака», - отмечают в Минфине.

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