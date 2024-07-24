Руслан Стефанчук опроверг, что народные депутаты ушли на каникулы

Ни на какие каникулы народные депутаты с начала вторжения не ходили и не пойдут – Руслан Стефанчук.

Источник фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук опроверг распространенную информацию о якобы «каникулах» в парламенте. Он отметил, что с момента полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, Верховная Рада Украины работает в режиме единого заседания.

По словам Стефанчука, с начала военного положения ни один народный депутат не получил ежегодного оплачиваемого отпуска. Верховная Рада не может иметь каникул, ежегодных отпусков или технических перерывов в своей работе во время войны.

«С 24.02.2022 года Парламент Украины работает в режиме единого заседания. И за это время ни один народный депутат Украины не получил ежегодный оплачиваемый отпуск, поскольку во время военного положения Верховная Рада Украины не может иметь «каникулы», ежегодные отпуска или другие технические перерывы в своей работе», - отметил председатель Верховной Рады.

Кроме работы в сессионном зале, депутаты активно занимаются деятельностью в комитетах, где готовятся законопроекты для голосования, работают во временных специальных и следственных комиссиях, осуществляют парламентский контроль и межпарламентскую деятельность.

Стефанчук подчеркнул, что сейчас парламентарии сосредоточились на доработке отдельных положений Закона №8371, чтобы как можно быстрее внести его на голосование.

«Поэтому еще раз - ни на какие «каникулы» с момента полномасштабного вторжения Верховная Рада Украины не ходила и не пойдет, до момента нашей Победы!», - добавил Стефанчук.

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