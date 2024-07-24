Руслан Стефанчук спростував, що народні депутати пішли на канікули

На жодні канікули народні депутати з початку вторгнення не ходили і не підуть – Руслан Стефанчук.

Джерело фото: rada.gov.ua

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук спростував поширену інформацію про нібито «канікули» в парламенті. Він наголосив, що з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, Верховна Рада України працює у режимі єдиного засідання.

За словами Стефанчука, з початку воєнного стану жоден народний депутат не отримав щорічної оплачуваної відпустки. Верховна Рада не може мати канікул, щорічних відпусток чи технічних перерв у своїй роботі під час війни.

«Із 24.02.2022 року Парламент України працює у режимі єдиного засідання. І за цей час жоден народний депутат України не отримав щорічної оплачуваної відпустки, оскільки під час воєнного стану Верховна Рада України не може мати «канікули», щорічні відпустки чи інші технічні перерви у своїй роботі», – зазначив голова Верховної Ради.

Крім роботи в сесійній залі, депутати активно займаються діяльністю у комітетах, де готуються законопроєкти для голосування, працюють у тимчасових спеціальних та слідчих комісіях, здійснюють парламентський контроль та міжпарламентську діяльність.

Стефанчук підкреслив, що зараз парламентарії зосередилися на доопрацюванні окремих положень Закону №8371, щоб якнайшвидше внести його на голосування.

«Тому ще раз — на жодні «канікули» з моменту повномасштабного вторгнення Верховна Рада України не ходила та не піде, до моменту нашої Перемоги!», – додав Стефанчук.

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