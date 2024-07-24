Практика судов
  1. В Украине

Продажа за бесценок земли на Закарпатье: суд избрал меру пресечения оценщику

17:28, 24 июля 2024
Суд избрал меру пресечения еще подозреваемой по делу о занижении почти в 9 раз стоимости земли на Закарпатье.
Продажа за бесценок земли на Закарпатье: суд избрал меру пресечения оценщику
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд избрал меру пресечения оценщице, подозреваемой по делу о продаже по заниженной стоимости земельного участка на Закарпатье. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

23 июля 2024 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда, по ходатайству детективов НАБУ и согласованию прокурора САП, принял решение о заочном аресте еще одного оценщика, который подозревается в деле о продаже земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га на Закарпатье по заниженной стоимости. После задержания подозреваемого и его доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Стоит отметить, что согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, 25 июня правоохранители задержали городского голову Мукачево Андрея Балогу и председателя районного совета Михаила Ланя по подозрению в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га. Им уже объявили подозрение. 26 июня ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога. Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения мэру Мукачево Андрею Балоге.

По данным следствия, городской голова обеспечил принятие на сессии горсовета решения о продаже земельного участка частному обществу по цене, которая была занижена почти в 9 раз. Фактическим контролером этого общества является председатель районного совета, бывший народный депутат. Основанием для этого стала экспертная оценка, которая занижала стоимость участка, за что владельцы компании-оценщицы получили взятку. В результате таких действий землю, рыночная стоимость которой составляла 84,6 млн грн, продали за 9,6 млн грн. Несмотря на такую низкую цену, городской голова личным решением еще и предоставил обществу рассрочку платежа на 6 месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ТЦК брали до 150 тысяч долларов США в месяц с военнообязанных и мобилизовывали тех, кто имеет право на отсрочку – полиция разоблачила коррупцию в ТЦК

Работники ТЦК создавали искусственные препятствия в получении документов для лиц, имеющих законное право на отсрочку, а также мобилизовывали их с целью повышения показателя эффективности работы, в дальнейшем за деньги увольняли с военной службы.

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава требует снять гриф государственной тайны с дела о «сливах» в НАБУ

Гизо Углава обратился к НАБУ и САП, чтобы снять гриф секретности с данных уголовного производства об утечках информации из НАБУ.

Прокурора уволили за то, что он ушел с работы и больше не вернулся

Причина странного поведения прокурора столичной прокуратуры осталась неизвестной.

Признание судом противоправной части предписания об устранении выявленных нарушений не является основанием для признания в целом противоправной постановления о наложении штрафа – Верховный Суд

Признание судом противоправной части предписания об устранении выявленных нарушений не является основанием для признания в целом противоправным соответствующего постановления о наложении штрафа: позиция Верховного Суда.

Особенности проведения контрольных мероприятий Минкульта по защите исторического наследия – позиция Верховного Суда

Верховный Суд высказался по поводу нераспространения действия закона о государственном контроле в сфере хозяйственной деятельности на правоотношения, возникающие в связи с осуществлением мер охраны культурного наследия.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду