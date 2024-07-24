Продажа за бесценок земли на Закарпатье: суд избрал меру пресечения оценщику

Суд избрал меру пресечения еще подозреваемой по делу о занижении почти в 9 раз стоимости земли на Закарпатье.

Суд избрал меру пресечения оценщице, подозреваемой по делу о продаже по заниженной стоимости земельного участка на Закарпатье. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

23 июля 2024 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда, по ходатайству детективов НАБУ и согласованию прокурора САП, принял решение о заочном аресте еще одного оценщика, который подозревается в деле о продаже земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га на Закарпатье по заниженной стоимости. После задержания подозреваемого и его доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Стоит отметить, что согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, 25 июня правоохранители задержали городского голову Мукачево Андрея Балогу и председателя районного совета Михаила Ланя по подозрению в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га. Им уже объявили подозрение. 26 июня ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога. Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения мэру Мукачево Андрею Балоге.

По данным следствия, городской голова обеспечил принятие на сессии горсовета решения о продаже земельного участка частному обществу по цене, которая была занижена почти в 9 раз. Фактическим контролером этого общества является председатель районного совета, бывший народный депутат. Основанием для этого стала экспертная оценка, которая занижала стоимость участка, за что владельцы компании-оценщицы получили взятку. В результате таких действий землю, рыночная стоимость которой составляла 84,6 млн грн, продали за 9,6 млн грн. Несмотря на такую низкую цену, городской голова личным решением еще и предоставил обществу рассрочку платежа на 6 месяцев.

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