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Meta выпускает модель ИИ с открытым исходным кодом, которая конкурирует с технологиями OpenAI и Google

11:00, 24 июля 2024
По мнению Марка Цукерберга, его модели Llama AI, которые доступны каждому, превзойдут конкурентов в следующем году.
Meta выпускает модель ИИ с открытым исходным кодом, которая конкурирует с технологиями OpenAI и Google
Источник фото: JOSH EDELSON / AFP
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Компания Meta выпустила новую модель искусственного интеллекта, которая, по ее словам, конкурирует с технологиями OpenAI и Google и делает ее бесплатной для любого человека. Об этом пишет «The Washington Post».

Новая модель под названием Llama 3.1 расширяет стратегию Meta по созданию своих моделей с открытым исходным кодом, то есть каждый может использовать и изменять их без оплаты компании.

Как отмечают в СМИ, если Meta добьется успеха, это может взорвать бизнес-модели ее соперников Big Tech и упростить конкуренцию стартапов против OpenAI.

Meta выпустила последнюю версию своего ИИ, Llama 3, всего три месяца назад. Но новый выпуск содержит модель, обученную на гораздо большем объеме данных, чем в предыдущей версии, потенциально расширяя ее возможности и предоставляя новый инструмент компаниям и организациям, желающим использовать более мощную модель ИИ в своих продуктах.

Подход компании с открытым исходным кодом вызвал беспокойство некоторых политиков, активистов и исследователей искусственного интеллекта, что эта технология может быть использована геополитическими соперниками Америки или преступниками и мошенниками.

Как пишут в СМИ, другие инструменты искусственного интеллекта с открытым кодом уже использовались для создания изображений сексуального насилия над детьми. Но в течение последнего года компания жестко защищала свой подход, и во вторник 23 июля Марк Цукерберг отметил в своем письме, что открытые инструменты могут быть легче проверены исследователями и регуляторами, чем закрытые системы, созданные конкурентами.

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