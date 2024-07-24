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Затримано диверсантів, які за 200 доларів здійснювала підпали авто ЗСУ та на залізниці

15:12, 24 липня 2024
В Україні викрито диверсійну групу, що здійснювала підпали критичної інфраструктури.
Затримано диверсантів, які за 200 доларів здійснювала підпали авто ЗСУ та на залізниці
Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua
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Слідчі органи України викрили диверсійну групу, яка на замовлення здійснювала підпали обладнання критичної інфраструктури та автомобілів військових. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Двом чоловікам пред'явлено підозру у диверсії в умовах воєнного стану, перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України).

Слідством встановлено, що підозрювані через анонімний Telegram-канал отримали замовлення підпалити релейну та батарейну шафи на залізниці. Один з підозрюваних, використовуючи розчинник фарби, облив легкозаймистою речовиною шафи, розташовані неподалік залізничної станції в Оболонському районі, і підпалив їх. Окрім того, група спалила позашляховик військового Nissan Navara.

Зловмисники знімали свої дії на відео, щоб надати його як доказ виконаного замовлення. За свої послуги вони отримали 200 доларів США, які поділили між собою.

Обидва затримані отримали повідомлення про підозру та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За вчинені злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічного ув'язнення. Слідство триває.

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