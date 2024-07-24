Задержаны диверсанты, которые за 200 долларов осуществляли поджоги авто ВСУ и на железной дороге

В Украине разоблачена диверсионная группа, которая осуществляла поджоги критической инфраструктуры.

Источник фото: kyiv.gp.gov.ua

Следственные органы Украины разоблачили диверсионную группу, которая на заказ осуществляла поджоги оборудования критической инфраструктуры и автомобилей военных. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Двум мужчинам предъявлено подозрение в диверсии в условиях военного положения, препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период и умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Следствием установлено, что подозреваемые через анонимный Telegram-канал получили заказ поджечь релейный и батарейный шкафы на железной дороге. Один из подозреваемых, используя растворитель краски, облил легковоспламеняющимся веществом шкафы, расположенные недалеко от железнодорожной станции в Оболонском районе, и поджег их. Кроме того, группа сожгла внедорожник военного Nissan Navara.

Злоумышленники снимали свои действия на видео, чтобы предоставить его как доказательство выполненного заказа. За свои услуги они получили 200 долларов США, которые поделили между собой.

Оба задержанные получили уведомление о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненного заключения. Следствие продолжается.

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