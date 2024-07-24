Практика судов
  1. В Украине

Задержаны диверсанты, которые за 200 долларов осуществляли поджоги авто ВСУ и на железной дороге

15:12, 24 июля 2024
В Украине разоблачена диверсионная группа, которая осуществляла поджоги критической инфраструктуры.
Задержаны диверсанты, которые за 200 долларов осуществляли поджоги авто ВСУ и на железной дороге
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следственные органы Украины разоблачили диверсионную группу, которая на заказ осуществляла поджоги оборудования критической инфраструктуры и автомобилей военных. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Двум мужчинам предъявлено подозрение в диверсии в условиях военного положения, препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период и умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Следствием установлено, что подозреваемые через анонимный Telegram-канал получили заказ поджечь релейный и батарейный шкафы на железной дороге. Один из подозреваемых, используя растворитель краски, облил легковоспламеняющимся веществом шкафы, расположенные недалеко от железнодорожной станции в Оболонском районе, и поджег их. Кроме того, группа сожгла внедорожник военного Nissan Navara.

Злоумышленники снимали свои действия на видео, чтобы предоставить его как доказательство выполненного заказа. За свои услуги они получили 200 долларов США, которые поделили между собой.

Оба задержанные получили уведомление о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненного заключения. Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Паспортные сервисы за границей возобновили оформление загранпаспортов, но мужчинам нужно иметь QR-код в Резерв+

Зарубежные подразделения ГП «Документ» с 24 июля начали снова оформлять загранпаспорта.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене «автоматического» продления срока содержания под стражей во время войны

По словам автора, законопроект направлен на выполнение решения КСУ.

Новые изменения в порядок ведения Единого реестра судебных решений: изменения касаются Антимонопольного комитета Украины

В Реестре судебных решений теперь предусмотрены все виды определений судов хозяйственной юрисдикции по делам, которые рассматриваются с участием АМКУ.

Судебная реформа для вступления в ЕС – Минюст сообщил, что разрабатывается план реформ вместе с общественными организациями

Уже существует проект структуры Дорожной карты по подразделениям «Судебная власть и основные права» и «Юстиция, свобода и безопасность», которая станет базой для переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС.

Суд отменил штраф ТЦК за то, что мужчина не предъявил военно-учетный документ, потому что в Реестре «Оберег» были данные о его пребывании на учете

ТЦК наложил штраф 17 тысяч грн на мужчину за то, что тот не показал свой военно-учетный документ, но в этом же постановлении ТЦК отметил, что по данным Реестра «Оберег» мужчина состоит на учете – что решил суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду