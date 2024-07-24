Финансовые учреждения США должны сообщить о владении российскими активами в рамках поддержки Украины

Минфин США требует от американских финансовых учреждений сообщить о владении российскими активами до 2 августа.

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Американские финансовые учреждения обязаны до 2 августа 2024 года предоставить информацию о владении российскими государственными активами в соответствии с новым законодательством. Эта мера является частью внедрения Закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act), сообщает Министерство финансов США.

Согласно данным, западные партнеры Украины заморозили около $300 млрд российских активов, из которых около $7 млрд находятся в США, а основная часть - в Европе, в частности в центральном депозитарии ценных бумаг Бельгии Euroclear.

Исполняющий обязанности генерального советника казначейства США Аддар Леви отметил: «Конгресс сделал важный шаг, приняв Закон о РЕПО для украинцев, чтобы разблокировать стоимость замороженных российских суверенных активов для поддержки дальнейшей устойчивости и восстановления Украины. Соединенные Штаты будут продолжать работать с иностранными партнерами, включая G7, для оказания поддержки Украине».

В апреле этого года Конгресс США принял закон, предусматривающий сохранение замороженных российских суверенных активов до прекращения войны россии против Украины и выплаты компенсации Украине или участия россии в международном механизме для этого.

Ранее США требовали полной конфискации российских активов в пользу Украины, но впоследствии изменили свою позицию, сосредоточившись на получении процентов от этих активов. Это стало результатом значительного сопротивления со стороны Франции, Германии и Европейского центрального банка, которые опасались негативного влияния на евро.

Ожидается, что Украина может получить около €3 млрд в год в виде помощи от процентов с этих активов. Эти средства будут направлены в фонд помощи Украине для финансирования потребностей обороны.

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