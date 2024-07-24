Из ремонта вывели еще один атомный блок – существующий дефицит электроэнергии уменьшится

После планового ремонта, завершенного ранее срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков.

Министерство энергетики сообщило 24 июля, что после планового ремонта к энергосистеме подключен один из атомных блоков. «Судебно-юридическая газета» уже писала, что в Киеве отменили графики отключения света до 16:00, на Одесщине до 18:00.

«На одной из АЭС после планового ремонта, завершенного ранее срока, к энергосистеме подключен один из атомных энергоблоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит существующий дефицит электроэнергии», - сообщили в Минэнерго.

Как отметили в Министерстве, в западном и частично южном регионах ограничения электроснабжения запланированы на период с 18:00 до 24:00. Во всех других регионах ограничения действуют с 0:00 до 24:00.

Также сообщается, что в течение суток планируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью 1 321 МВт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.