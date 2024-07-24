З ремонту вивели ще один атомний блок – існуючий дефіцит електроенергії зменшиться

Після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків.

Міністерство енергетики повідомило 24 липня, що після планового ремонту до енергосистеми підключено один з атомних блоків. «Судово-юридична газета» уже писала, що у Києві скасували графіки відключення світла до 16:00, на на Одещині до 18:00.

«На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного раніше строку, до енергосистеми підключено один з атомних енергоблоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії», - повідомили у Міненерго.

Як зазначили у Міністерстві, у західному та частково південному регіонах обмеження електропостачання заплановані на період з 18:00 до 24:00. У всіх інших регіонах обмеження діють з 0:00 до 24:00.

Також повідомляється, що протягом доби планується імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови максимальною потужністю 1 321 МВт.

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