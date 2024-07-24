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Перші сім жінок-ув'язнених приєднуються до ЗСУ за контрактом

11:54, 24 липня 2024
Семеро засуджених жінок обрали військову службу, вже пройшли ВЛК та отримали згоду командирів військових частин.
Перші сім жінок-ув'язнених приєднуються до ЗСУ за контрактом
Джерело фото: mil.gov.ua
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Семеро жінок, які відбували покарання у в’язниці, уклали контракт зі Збройними Силами України. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

«Жінки виявили бажання проходити військову службу за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення.», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що семеро засуджених жінок успішно пройшли військово-лікарську комісію та отримали згоду командирів військових частин на проходження служби у підрозділах Сил оборони.

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька зазначила: «Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію засуджених осіб передбачає можливість потрапити до війська не тільки чоловікам, але й жінкам. Однак раніше засуджені жінки не виявляли бажання мобілізуватись до війська. Наразі маємо рішення щодо перших 7 засуджених, які вирішили укласти контракт із ЗСУ».

З моменту набрання чинності Закону України, який регулює порядок реалізації прав засуджених на їхню безпосередню участь в обороні держави, 6101 засуджених виявили бажання долучитися до лав Збройних Сил України. 3823 особи вже виїхали з установ відбування покарань на військові навчання.

Як раніше зазначав міністр юстиції Денис Малюська, закон дає можливість засудженим жінкам доєднатися до лав ЗСУ, однак поки що такі випадки не зафіксовані. Згодом він додав, що ймовірність потреби мобілізації ув’язнених жінок на практиці низька.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Хмельницький міськрайонний суд задовольнив перші клопотання про умовно-дострокове звільнення за новим законом про мобілізацію засуджених. 

Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав закон про мобілізацію засуджених. 

Ми повідомляли, чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я. 

Крім того, писали, хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та як вони будуть служити.

Стосовно топ-посадовців, то не зможуть отримати УДЗ засуджені міністри, їх заступники, народні депутати, судді Верховного Суду та судді ВАКС, радники та помічники Президента, спікера та прем’єр-міністра тощо.

Нагадаємо, в Україні сформували батальйон «Характерники», який складається із засуджених.

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