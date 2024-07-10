В Україні сформували батальйон «Характерники», який складається із засуджених

Батальйон налічує від 400 до 800 військових.

У складі 24 ОМБр імені короля Данила сформували батальйон «Характерники», який складатиметься з людей, що відбували покарання у вʼязницях і захотіли стати на захист держави. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Це стало можливим після ухвалення Закону про запровадження умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності. Новобранці бригади скористалися цією можливістю.

«Серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей з бойовим досвідом», — зазначили в пресслужбі.

В Україні батальйон налічує від 400 до 800 військових.

Бійці уже прийняли військову присягу на вірність українському народові. Незабаром «Характерники» почнуть виконувати бойові завдання.

Як раніше зазначав міністр юстиції Денис Малюська, закон дає можливість засудженим жінкам доєднатися до лав ЗСУ, однак поки що такі випадки не зафіксовані. Згодом він додав, що ймовірність потреби мобілізації ув’язнених жінок на практиці низька.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Хмельницький міськрайонний суд задовольнив перші клопотання про умовно-дострокове звільнення за новим законом про мобілізацію засуджених.

Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав закон про мобілізацію засуджених.

Ми повідомляли, чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я.

Крім того, писали, хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та як вони будуть служити.

Стосовно топ-посадовців, то не зможуть отримати УДЗ засуджені міністри, їх заступники, народні депутати, судді Верховного Суду та судді ВАКС, радники та помічники Президента, спікера та прем’єр-міністра тощо.

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