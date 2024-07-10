В Украине сформировали батальон «Характерники», состоящий из осужденных

Батальон насчитывает от 400 до 800 военных.

В составе 24 ОМБр имени короля Даниила сформировали батальон «Характерники», состоящий из людей, отбывавших наказание в тюрьмах и захотевших стать на защиту государства. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Это стало возможным при принятии Закона о введении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для непосредственного участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности. Новобранцы бригады воспользовались этой возможностью.

«Среди них очень много патриотов, которые неоднократно выражали желание защищать Родину. Есть немало людей с боевым опытом», — отметили в пресс-службе.

В Украине батальон насчитывает от 400 до 800 военных.

Бойцы уже приняли военную присягу на верность украинскому народу. В скором времени «Характерники» начнут выполнять боевые задания.

Как ранее отмечал министр юстиции Денис Малюська, закон дает возможность осужденным женщинам присоединиться к рядам ВСУ, однако пока такие случаи не зафиксированы. Впоследствии он добавил, что вероятность необходимости мобилизации заключенных женщин на практике низка.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил первые ходатайства об условно-досрочном освобождении по новому закону о мобилизации осужденных.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных.

Мы сообщали, будут ли мобилизованные осужденные иметь право на отпуск и смогут ли уволиться со службы по состоянию здоровья.

Кроме того, писали, кто сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и как они будут служить.

Что касается топ-чиновников, то не смогут получить УДО осужденные министры, их заместители, народные депутаты, судьи Верховного Суда и судьи ВАКС, советники и помощники Президента, спикера и премьер-министра.

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