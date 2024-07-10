Повлияет ли ночная атака дронов на графики отключения света, – ответили в Укрэнерго

Ситуация с энергопитанием по всей стране остается примерно одинаковой.

Источник фото: epravda.com.ua

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что графики отключений электроэнергии останутся неизменными, несмотря на ночную атаку дронов на энергообъекты на Западе Украины. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Кудрицкий отметил, что во всех регионах ситуация с энергопитанием одинаковая, за исключением прифронтовых зон, где из-за постоянных обстрелов потребители могут оставаться без света из-за повреждения сетей.

"Это также касается западного региона, где буквально несколько часов назад россияне совершили серьезную атаку на объект "Укрэнерго". Но даже несмотря на повреждения, мы не планируем менять график отключений в западном регионе", - отметил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что ситуация с энергопитанием в западных, южных, центральных и восточных регионах, за исключением прифронтовых районов, остается примерно одинаковой.

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