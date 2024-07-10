Что будет с зарплатами и ценами в Украине: в Правительстве дали прогноз на следующие три года

По итогам 2024 года ожидается среднемесячная зарплата работников – 20 581 гривна.

Источник фото: НБУ

Министерство экономики представило ожидания относительно роста потребительских цен и заработных плат в 2024 году. Прогноз был разработан Министерством экономики с участием заинтересованных центральных органов исполнительной власти.

Как говорится в сообщении, по итогам 2024 года ожидается:

номинальный объем ВВП – 7484,7 млрд грн;

реальный рост ВВП на уровне 3,5%;

индекс потребительских цен – 105,4% (в среднем к предыдущему году), 107,9% (декабрь к декабрю предыдущего года);

среднемесячная зарплата работников – 20 581 гривна, номинальная, скорректированная на индекс потребительских цен – 112,0% к предыдущему году;

уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии Международной организации труда – 18,2% к рабочей силе соответствующей возрастной группы;

экспорт товаров и услуг – $53 478 млн, рост по сравнению с 2023 годом на 4,7%;

импорт товаров и услуг – $94 439 млн, рост по сравнению с 2023 годом на 6,3%.

Отмечается, что в Прогнозе заложено продолжение реализации мер Правительства по нивелированию негативного влияния войны как на бизнес, так и на население в условиях систематической финансовой помощи со стороны международных партнеров. При этом основные направления реформирования экономики Украины в течение всего прогнозируемого периода будут направлены на внедрение системных горизонтальных и секторальных реформ, принятых в рамках Ukraine Facility, реализацию программы с МВФ и других реформ, обязательства по которым Украина взяла на себя на пути обретения членства в Европейском Союзе, развития двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами-партнерами, международными финансовыми организациями.

Учитывая это, в Минэкономики прогнозируют, что в 2025-2027 годах сформируется постоянный тренд роста, в основу которого будет заложено как восстановление экономики, так и ее трансформация в сторону приближения к европейским стандартам.

Основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2025-2027 годы, которые одобрены постановлением КМУ от 28.06.2024 № 780, были учтены при составлении проекта Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, которая одобрена постановлением Кабмина от 28.06.2024 № 751 «Об одобрении Бюджетной декларации на 2025-2027 годы».

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