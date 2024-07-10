Що буде із зарплатами та цінами в Україні: в Уряді дали прогноз на наступні три роки

За підсумком 2024 року очікується середньомісячна зарплата працівників – 20 581 гривень.

Джерело фото: НБУ

Міністерство економіки представило очікування щодо зростання споживчих цін та заробітних плат в у 2024 році. Прогноз був розроблений Міністерством економіки за участі зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

Як ідеться у повідомленні, за підсумком 2024 року очікується:

номінальний обсяг ВВП – 7 484,7 млрд грн;

реальне зростання ВВП на рівні 3,5%;

індекс споживчих цін – 105,4% (у середньому до попереднього року), 107,9% (грудень до грудня попереднього року);

середньомісячна зарплата працівників – 20 581 гривень, номінальна, скоригована на індекс споживчих цін – 112,0% до попереднього року;

рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці – 18,2% до робочої сили відповідної вікової групи;

експорт товарів та послуг - $53 478 млн, зростання порівняно з 2023 роком на 4,7%;

імпорт товарів та послуг - $94 439 млн, зростання порівняно з 2023 роком на 6,3%.

Зазначається, що у Прогнозі закладено продовження реалізації заходів Уряду з нівелювання негативного впливу війни як на бізнес, так і населення в умовах систематичної фінансової допомоги з боку міжнародних партнерів. При цьому основні напрями реформування економіки України протягом всього прогнозованого періоду будуть спрямовані на впровадження системних горизонтальних та секторальних реформ, прийнятих в рамках Ukraine Facility, реалізацію програми з МВФ та інших реформ, зобов’язання по яких Україна взяла на себе на шляху набуття членства в Європейському Союзі, розвитку двосторонньої та багатосторонньої співпраці з країнами-партнерами, міжнародними фінансовими організаціями.

Враховуючи це, у Мінекономіки прогнозують, що у 2025-2027 роках сформується сталий тренд зростання, в основу якого буде закладено як відбудову економіки, так і її трансформацію у бік наближення до європейських стандартів.

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки, які схвалено постановою КМУ від 28.06.2024 № 780, було враховано при складанні проєкту Бюджетної декларації на 2025-2027 роки, яка схвалена постановою Кабміну від 28.06.2024 № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025—2027 роки».

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