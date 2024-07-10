Що буде із зарплатами та цінами в Україні: в Уряді дали прогноз на наступні три роки

Міністерство економіки представило очікування щодо зростання споживчих цін та заробітних плат в у 2024 році. Прогноз був розроблений Міністерством економіки за участі зацікавлених центральних органів виконавчої влади.
Як ідеться у повідомленні, за підсумком 2024 року очікується:
Зазначається, що у Прогнозі закладено продовження реалізації заходів Уряду з нівелювання негативного впливу війни як на бізнес, так і населення в умовах систематичної фінансової допомоги з боку міжнародних партнерів. При цьому основні напрями реформування економіки України протягом всього прогнозованого періоду будуть спрямовані на впровадження системних горизонтальних та секторальних реформ, прийнятих в рамках Ukraine Facility, реалізацію програми з МВФ та інших реформ, зобов’язання по яких Україна взяла на себе на шляху набуття членства в Європейському Союзі, розвитку двосторонньої та багатосторонньої співпраці з країнами-партнерами, міжнародними фінансовими організаціями.
Враховуючи це, у Мінекономіки прогнозують, що у 2025-2027 роках сформується сталий тренд зростання, в основу якого буде закладено як відбудову економіки, так і її трансформацію у бік наближення до європейських стандартів.
Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки, які схвалено постановою КМУ від 28.06.2024 № 780, було враховано при складанні проєкту Бюджетної декларації на 2025-2027 роки, яка схвалена постановою Кабміну від 28.06.2024 № 751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025—2027 роки».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.