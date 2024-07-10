Кто из работодателей может получить компенсацию по единому взносу при трудоустройстве новых работников

Компенсация с ЕСВ распространяется на работодателей, которые создают новые рабочие места и трудоустраивают на них работников и в течение 12 месяцев со дня заключения трудового договора ежемесячно выплачивают им зарплату в размере не менее 3 минимальных заработных плат.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, предусмотрена ли компенсация работодателям расходов, связанных с уплатой единого взноса в связи с созданием нового рабочего места.

Компенсация работодателям расходов, связанных с уплатой единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с созданием нового рабочего места, предусмотрена Порядком компенсации работодателям части фактических расходов, связанных с уплатой единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство на новые рабочие места и Порядком компенсации субъектам малого предпринимательства фактических расходов в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство зарегистрированных безработных на новые рабочие места, утвержденные постановлением КМУ от 18.04.2023 №338.

Согласно п. 7 Порядка компенсации единого взноса работодателям, его действие распространяется на работодателей (субъектов хозяйствования), которые:

создают новые рабочие места и трудоустраивают на них работников путем заключения трудового договора;

в течение 12 месяцев со дня заключения трудового договора с лицом, трудоустроенным на новое рабочее место, ежемесячно осуществляют выплату ему заработной платы в размере не менее трех минимальных заработных плат.

Если работодатель обеспечил соблюдение требований, предусмотренных п. 7 Порядка компенсации единого взноса работодателям, он вправе в течение 12 месяцев на компенсацию фактических расходов в размере 50 проц. суммы начисленного единого взноса за соответствующее лицо за месяц, за который он уплачен, при условии сохранения уровня заработной платы в размере не менее трех минимальных заработных плат за каждое такое лицо.

При уменьшении штатной численности работников и/или фонда оплаты труда работодатель теряет право на компенсацию.

Согласно п. 2 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства его действие распространяется на работодателей, которые одновременно: являются субъектами малого предпринимательства; создают новые рабочие места и трудоустраивают на них зарегистрированных безработных путем заключения трудового договора.

Право на компенсацию в размере фактических расходов имеет работодатель, трудоустраивающий на новое рабочее место сроком не менее двух лет по направлению центра занятости зарегистрированных безработных (п. 3 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства).

Зарегистрированный безработный может быть трудоустроен у работодателя с выплатой компенсации за него один раз в пять лет при условии, что он в соответствующем пятилетнем периоде не был трудоустроен каким-либо работодателем с предоставлением ему компенсаций, предусмотренных Законом Украины от 05.07.2012 № 5067-VI «О занятости населения» (кроме профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации безработного).

Компенсация выплачивается за каждый нечетный месяц работы со дня трудоустройства зарегистрированного безработного. Длительность выплаты компенсации составляет 12 месяцев в течение следующих двух лет.

Пунктом 9 Порядка компенсации единого взноса субъектам малого предпринимательства, в частности, предусмотрено, что в случае увольнения работника, за которого выплачивалась компенсация, до истечения двухлетнего срока со дня трудоустройства по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 36 (прекращение трудового договора по соглашению сторон) или п. 1 ч. 1 ст. 40 (расторжение трудового договора в случае изменений в организации производства и труда, в частности ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников) КЗоТ, сумма выплаченных средств возвращается в полном объеме в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы или Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в зависимости от источника финансирования компенсации, кроме случая, когда на его рабочее место работодателем трудоустроен другой зарегистрированный безработный по направлению центра занятости до окончания двухлетнего срока.

Выплата компенсации сохраняется в случае, если другой зарегистрированный безработный трудоустроен на место уволенного работника в срок, не превышающий 60 календарных дней.

Продолжительность выплаты компенсации и срока трудоустройства исчисляются суммарно с даты трудоустройства первого безработного, учитывая сроки выплаченной компенсации и перерыва между трудоустройством безработных.

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