Джо Байден уверен, что Украина может остановить путинскую агрессию

Байден: Украина может остановить путина - и она это сделает.

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Президент США Джо Байден убежден, что украинская армия имеет силы остановить агрессию россии. Об этом он заявил на открытии саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает «Европейская правда».

Байден подчеркнул, что Северо-Атлантический альянс сейчас сильнее, чем когда-либо прежде, вспомнив о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, а также о значительном усилении «восточного фланга НАТО». Однако он отметил, что увеличение армии США и союзников на восточной границе Альянса недостаточно для остановки агрессивных действий Кремля.

«Путин не хочет ничего меньшего ниш полное покорение Украины. Он хочет положить конец украинской демократии, разрушить украинскую культуру и стереть Украину с карты мира. И мы знаем, что путин не остановится в Украине», - сказал Байден и выразил уверенность в поражении российского лидера.

«Не сомневайтесь: Украина может остановить путина - и она это сделает», - заявил президент США. По его словам, силы обороны Украины достигнут этого вместе с коллективной поддержкой, которую они уже получают.

Напомним, Джо Байден заявил, что Украина получит ПВО «в ближайшие месяцы».

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