Джо Байден впевнений, що Україна може зупинити путінську агресію

Байден: Україна може зупинити путіна – і вона це зробить.

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Президент США Джо Байден переконаний, що українська армія має сили зупинити агресію росії. Про це він заявив на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні, повідомляє «Європейська правда».

Байден підкреслив, що Північно-Атлантичний альянс зараз сильніший, ніж будь-коли раніше, згадавши про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, а також про значне посилення «східного флангу НАТО». Однак він зазначив, що збільшення армії США та союзників на східному кордоні Альянсу недостатньо для зупинки агресивних дій Кремля.

«путін не хоче нічого меншого ніш повне підкорення України. Він хоче покласти край українській демократії, зруйнувати українську культуру і стерти Україну з карти світу. І ми знаємо, що путін не зупиниться в Україні», – сказав Байден і висловив впевненість у поразці російського лідера.

«Не сумнівайтеся: Україна може зупинити путіна – і вона це зробить», – заявив президент США. За його словами, сили оборони України досягнуть цього разом із колективною підтримкою, яку вони вже отримують.

Нагадаємо, Джо Байден заявив, що Україна отримає ППО «найближчими місяцями».

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