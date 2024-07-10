У НАТО попереджають, що війна в Україні може тривати до 2028 року

Високопосадовець альянсу заявив, що росія готова жити в умовах воєнної економіки, тож війна може тривати ще до 4 років.

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Оцінюючи готовність росії жити в умовах воєнної економіки високопосадовець на саміті НАТО у Вашингтоні заявив про можливість тривання війни в Україні ще принаймні 3-4 роки. За словами представника НАТО, росія «безсумнівно» зможе витримувати такий стан речей упродовж мінімум трьох до чотирьох років. Про це пише «Голос Америки».

«Це не конфлікт, який незабаром закінчиться. Він потребуватиме років цілеспрямованих зусиль», - підкреслив високопосадовець НАТО, підкріплюючи необхідність тривалої підтримки України з боку союзників.

«Зрештою, ми всі маємо бути готові продовжувати підтримувати Україну навіть після 2025 року. Ми всі дуже добре розуміємо, і, як ми вже говорили протягом тривалого часу, це не конфлікт, який вірогідно незабаром закінчиться. Він потребуватиме років цілеспрямованих зусиль», – сказав високопосадовець альянсу.

Він також підкреслив готовність продовжувати підтримку України і після 2025 року, як важливий елемент забезпечення безпеки і стабільності в регіоні.

Оцінюючи економічні наслідки для росії, пов'язані з перехідною економікою на воєнний режим, представник НАТО зауважив, що це призведе до значних і відчутних наслідків. Проте зараз російське суспільство, за його словами, готове до такого способу життя.

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