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В НАТО предупреждают, что война в Украине может продлиться до 2028 года

09:42, 10 июля 2024
Высокопоставленный чиновник альянса заявил, что россия готова жить в условиях военной экономики, поэтому война может продолжаться еще до 4 лет.
В НАТО предупреждают, что война в Украине может продлиться до 2028 года
Источник фото: prm.ua
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Оценивая готовность россии жить в условиях военной экономики чиновник на саммите НАТО в Вашингтоне заявил о возможности продолжения войны в Украине еще по крайней мере 3-4 года. По словам представителя НАТО, россия «несомненно» сможет выдерживать такое положение вещей в течение минимум трех до четырех лет. Об этом пишет «Голос Америки».

«Это не конфликт, который вскоре закончится. Он потребует лет целенаправленных усилий», - подчеркнул высокопоставленный чиновник НАТО, подкрепляя необходимость длительной поддержки Украины со стороны союзников.

«В конце концов, мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года. Мы все очень хорошо понимаем, и, как мы уже говорили в течение длительного времени, это не конфликт, который вероятно вскоре закончится. Он потребует лет целенаправленных усилий», - сказал высокопоставленный чиновник альянса.

Он также подчеркнул готовность продолжать поддержку Украины и после 2025 года, как важный элемент обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Оценивая экономические последствия для россии, связанные с переходной экономикой на военный режим, представитель НАТО отметил, что это приведет к значительным и ощутимым последствиям. Однако сейчас российское общество, по его словам, готово к такому образу жизни.

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