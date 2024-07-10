10 июля: События, праздники и памятные даты

10 июля Всемирный день энергетической независимости.

Источник фото: objectiv.tv

10 июля отмечают Всемирный день энергетической независимости, День племянниц и племянников, День рождения футбольного свистка и День Николы Теслы. Православная церковь чтит память святого преподобного Антония Печерского.

Исторические события этого дня:

1941: Состоялся погром в Едвабном, где несколько сотен местных евреев были убиты своими польскими соседями, большинство сожжено в хлеву.

1943: Войска Великобритании и США высадились на острове Сицилия.

1985: Французские спецслужбы затопили корабль Rainbow Warrior, принадлежавший организации "Гринпис".

1989: В Междуреченске началась забастовка шахтеров, которая впоследствии охватила и Донбасс.

1991: Ночью неизвестные взорвали два памятника - Степану Бандере в селе Старый Угринов (Ивано-Франковская обл.) и Евгению Коновальцу в селе Зашков (Львовская обл.). Оба памятника были установлены на родине лидеров ОУН.

1994: Леонид Кучма избран Президентом Украины.

В этот день родились:

1955: Леонид Буряк, украинский футболист и тренер.

1980: Анна Диденко, украинская художница.

1982: Влад Яма, украинский танцовщик.

Именины празднуют: Александр, Антон, Георгий, Даниил, Леонтий, Нестор, Петр, Степан.

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