10 липня: Події, свята та пам’ятні дати

10 липня Всесвітній день енергетичної незалежності.

Джерело фото: objectiv.tv

10 липня відзначають Всесвітній день енергетичної незалежності, День племінниць і племінників, День народження футбольного свистка та День Ніколи Тесли. Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Антонія Печерського.

Історичні події цього дня:

1941: Відбувся погром у Єдвабному, де кілька сотень місцевих євреїв було вбито своїми польськими сусідами, більшість спалено в хліві.

1943: Війська Великої Британії та США висадилися на острові Сицилія.

1985: Французькі спецслужби затопили корабель Rainbow Warrior, що належав організації "Грінпіс".

1989: У Межиріченську почався страйк шахтарів, який згодом охопив і Донбас.

1991: Уночі невідомі підірвали два пам'ятники – Степану Бандері в селі Старий Угринів (Івано-Франківська обл.) та Євгену Коновальцю в селі Зашків (Львівська обл.). Обидва пам'ятники були встановлені на батьківщині лідерів ОУН.

1994: Леоніда Кучму обрано Президентом України.

Цього дня народилися:

1955: Леонід Буряк, український футболіст та тренер.

1980: Анна Діденко, українська художниця.

1982: Влад Яма, український танцівник.

Іменини святкують: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро, Степан.

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