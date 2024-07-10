Іспанія перемогла Францію з рахунком 2:1.

Джерело фото: sefutbol

Збірна Іспанії стала першим фіналістом Євро-2024 після перемоги над Францією з рахунком 2:1 у півфінальному матчі, що відбувся на «Альянц Арені» в Мюнхені. Іспанці зустрінуться у фіналі з переможцем пари Нідерланди – Англія.

Матч розпочався з переваги команди Дідьє Дешама: вже на 9-й хвилині Рандаль Коло Муані відкрив рахунок, забивши головою після навісу Кіліана Мбаппе з лівого флангу.

Проте на 21-й хвилині 16-річний гравець Іспанії Ламін Ямаль зрівняв рахунок, завдавши неймовірного удару у дальній кут воріт. Ямаль став наймолодшим гравцем, який забивав на Чемпіонаті Європи та Чемпіонатах Світу, побивши рекорд, що тримався 66 років, встановлений Пеле.

Французи були приголомшені іспанською атакою, і невдовзі після першого гола пропустили вдруге. Дані Ольмо пробив у дальній кут, і м'яч, відскочивши від Кунде, опинився за спиною воротаря Меньяна.

Іспанія тепер готується до фінального поєдинку, де зустрінеться з переможцем матчу Нідерланди – Англія, щоб визначити чемпіона Європи 2024 року.

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