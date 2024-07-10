Україні потрібна військова поразка путіна для уникнення замороженого конфлікту, – Зеленський

Зеленський: Заморожений конфлікт з росією – це лише питання часу для нового вторгнення.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність російських військ на українських територіях створюватиме ситуацію замороженого конфлікту та ризики повторного вторгнення. Він наголосив, що Україні необхідна військова поразка путіна.

На запитання, чи залишається для Києва мета повернути контроль над територіями в межах 1991 року, Зеленський відповів, що присутність російських військ на території України – це заморожений конфлікт, а наступне вторгнення – питання часу.

«Коли ви говорите про територію, то ви повинні розуміти, що нам потрібно рятувати людей, державу. І ми не члени НАТО, у нас немає такої парасольки. Нам потрібно, щоб путін програв. Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому разі це заморожений конфлікт. І це питання часу, коли він знову прийде з вторгненням, а він це зробить», – зазначив Зеленський під час інтерв'ю з американським журналістом Бретом Баєром в інституті ім. Рейгана у Вашингтоні.

За словами Зеленського, найкраще рішення для завершення війни –світ має тиснути на путіна.

«Найкращий спосіб, звісно, після першого саміту миру, організувати й підготувати план, і підготувати протягом наступних місяців другий саміт. Щоб світ натиснув на путіна, щоб зупинити війну. Це найкращий спосіб», – наголосив Зеленський.

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