Практика судів
  1. В Україні

Україні потрібна військова поразка путіна для уникнення замороженого конфлікту, – Зеленський

08:48, 10 липня 2024
Зеленський: Заморожений конфлікт з росією – це лише питання часу для нового вторгнення.
Україні потрібна військова поразка путіна для уникнення замороженого конфлікту, – Зеленський
Джерело фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність російських військ на українських територіях створюватиме ситуацію замороженого конфлікту та ризики повторного вторгнення. Він наголосив, що Україні необхідна військова поразка путіна.

На запитання, чи залишається для Києва мета повернути контроль над територіями в межах 1991 року, Зеленський відповів, що присутність російських військ на території України – це заморожений конфлікт, а наступне вторгнення – питання часу.

«Коли ви говорите про територію, то ви повинні розуміти, що нам потрібно рятувати людей, державу. І ми не члени НАТО, у нас немає такої парасольки. Нам потрібно, щоб путін програв. Ми не хочемо, щоб він був на нашій території, тому що в будь-якому разі це заморожений конфлікт. І це питання часу, коли він знову прийде з вторгненням, а він це зробить», – зазначив Зеленський під час інтерв'ю з американським журналістом Бретом Баєром в інституті ім. Рейгана у Вашингтоні.

За словами Зеленського, найкраще рішення для завершення війни –світ має тиснути на путіна.

«Найкращий спосіб, звісно, після першого саміту миру, організувати й підготувати план, і підготувати протягом наступних місяців другий саміт. Щоб світ натиснув на путіна, щоб зупинити війну. Це найкращий спосіб», – наголосив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штраф за неоновлення даних не будуть виписувати лише тим, хто уточнив облікові дані після 18 травня – речник ТЦК

Чоловіки, які ходили уточнювати дані до ТЦК до 18 травня, мали провести таке уточнення і після 18 травня, інакше отримають штраф – речник ТЦК.

Іспит для 105 суддів, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання: відомі нові дати тестування

Тестування на знання норм права у рамках кваліфікаційного іспиту розпочнеться з 30 липня.

Кабмін відстрочив взяття на військовий облік студентів, які виїхали за кордон з ТОТ чи території активних бойових дій

Особам, які вибули за кордон з тимчасово окупованої території та територій активних бойових дій, і планують зарахування на навчання, відстрочили постановку на військовий облік, але до інших норм постанови зміни не внесли.

«Голий» оклад суддів Верховного Суду можуть підняти з 157,6 тисяч до 227,1 тисячі грн – Комітет рекомендує уніфікувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів

У Комітеті з правової політики пропонують підняти величину для розрахунку окладів суддів з 2102 грн до «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн, що дасть змогу їх підвищити.

Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника ТЦК, а не заборону на пересування Україною – рішення суду

Чи можна вважати виїзд в іншу місцевість виїздом на інше місце проживання без дозволу начальника ТЦК – чоловік оскаржив штраф ТЦК до суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України