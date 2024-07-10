Джо Байден заявив, що Україна отримає ППО «найближчими місяцями»

Україна отримає десятки тактичних систем ППО NASAMS, HAWK, IRIS T та зенітні установки Gepard.

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Президент США Джо Байден анонсував передачу Україні додаткових систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів, включаючи NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та зенітні установки Gepard. Про це йдеться у спільній заяві лідерів США, Нідерландів, Німеччини, Італії, Румунії та України, опублікованій на сайті Білого дому.

Сполучені Штати, Німеччина та Румунія підтвердили надання зенітно-ракетних комплексів Patriot. Додатковий комплекс Patriot буде зібраний Нідерландами у співпраці з іншими партнерами. Італія передасть Україні систему SAMP-T. Всього йдеться про п’ять систем ППО, які допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових.

У найближчі місяці США та партнери планують надати Україні «десятки тактичних систем ППО», серед яких NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та зенітні самохідні установки Gepard. Також кілька членів НАТО, включаючи Канаду, Норвегію, Іспанію та Велику Британію, продовжуватимуть забезпечувати Україну ракетами-перехоплювачами для цих систем.

У заяві висловлено подяку коаліції з понад 50 країн, які надають безпекову допомогу Україні, а також ініціативі «Негайні дії щодо протиповітряної оборони», якій партнери пообіцяли надати понад 1 мільярд доларів.

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