Джо Байден заявил, что Украина получит ПВО «в ближайшие месяцы»

Украина получит десятки тактических систем ПВО NASAMS, HAWK, IRIS T и зенитные установки Gepard.

Источник фото: DR

Президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине дополнительных систем противовоздушной обороны от международных партнеров, включая NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и зенитные установки Gepard. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов, Германии, Италии, Румынии и Украины, опубликованном на сайте Белого дома.

Соединенные Штаты, Германия и Румыния подтвердили предоставление зенитно-ракетных комплексов Patriot. Дополнительный комплекс Patriot будет собран Нидерландами в сотрудничестве с другими партнерами. Италия передаст Украине систему SAMP-T. Всего речь идет о пяти системах ПВО, которые помогут защитить украинские города, мирных жителей и военных.

В ближайшие месяцы США и партнеры планируют предоставить Украине «десятки тактических систем ПВО», среди которых NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и зенитные самоходные установки Gepard. Также несколько членов НАТО, включая Канаду, Норвегию, Испанию и Великобританию, будут продолжать обеспечивать Украину ракетами-перехватчиками для этих систем.

В заявлении выражена благодарность коалиции из более 50 стран, которые предоставляют помощь Украине в сфере безопасности, а также инициативе «Немедленные действия по противовоздушной обороне», которой партнеры пообещали предоставить более 1 миллиарда долларов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.