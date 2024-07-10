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Зеленский в США: Миру нужно американское лидерство, которое не ждет ноябрьских выборов в США, а действует решительно

08:12, 10 июля 2024
Зеленский призвал США разрешить уничтожение российских военных самолетов на их базах для защиты Украины.
Зеленский в США: Миру нужно американское лидерство, которое не ждет ноябрьских выборов в США, а действует решительно
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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в институте Рональда Рейгана в Вашингтоне заявил, что силы обороны и безопасности Украины смогут защитить людей и населенные пункты от российских управляемых авиабомб, если США дадут разрешение на уничтожение российских военных самолетов на их базах.

Зеленский напомнил о важной победе в мае-июне, когда украинские силы остановили наступление россиян на Харьков.

«Российской армии было приказано выйти на артиллерийский полигон и обстрелять Харьков. Но мужество наших мужчин и женщин, а также разрешение Америки наносить удары по военным объектам в россии сделали свое дело. И я благодарен президенту Байдену за это разрешение. И всем в Конгрессе, кто помогал», - сказал Президент, добавив, что «теперь мы вытесняем российскую армию из районов вблизи Харькова».

«Представьте, как много мы сможем достичь, когда все ограничения будут сняты. Мы можем защитить наши города от российских управляемых авиабомб, если американское руководство позволит нам уничтожать российские военные самолеты на их базах. Это также даст мгновенный результат. И мы ждем этого шага», - подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что Украина сможет значительно ограничить действия россии на юге и вытеснить оккупанта, если США помогут с необходимыми возможностями для нанесения глубоких ударов по российским вооруженным силам и логистике в Крыму. «Мы говорим об этом всем нашим партнерам. И такие шаги бы усилили нас», - подытожил он.

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