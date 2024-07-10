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Зеленський у США: Світу потрібне американське лідерство, яке не чекає листопадових виборів у США, а діє рішуче

08:12, 10 липня 2024
Зеленський закликав США дозволити знищення російських військових літаків на їхніх базах для захисту України.
Зеленський у США: Світу потрібне американське лідерство, яке не чекає листопадових виборів у США, а діє рішуче
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Президент України Володимир Зеленський під час виступу в інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні заявив, що сили оборони і безпеки України зможуть захистити людей і населені пункти від російських керованих авіабомб, якщо США дадуть дозвіл на знищення російських військових літаків на їхніх базах.

Зеленський нагадав про важливу перемогу у травні-червні, коли українські сили зупинили наступ росіян на Харків.

«Російській армії було наказано вийти на артилерійський полігон і обстріляти Харків. Але мужність наших чоловіків і жінок, а також дозвіл Америки наносити удари по військових об'єктах у росії зробили свою справу. І я вдячний президенту Байдену за цей дозвіл. І всім у Конгресі, хто допомагав», – сказав Президент, додавши, що «тепер ми витісняємо російську армію з районів поблизу Харкова».

«Уявіть, як багато ми зможемо досягти, коли всі обмеження будуть зняті. Ми можемо захистити наші міста від російських керованих авіабомб, якщо американське керівництво дозволить нам знищувати російські військові літаки на їхніх базах. Це також дасть миттєвий результат. І ми чекаємо цього кроку», – наголосив Зеленський.

Президент також додав, що Україна зможе значно обмежити дії росії на півдні та витіснити окупанта, якщо США допоможуть з необхідними можливостями для нанесення глибоких ударів по російських збройних силах і логістиці в Криму. «Ми говоримо про це всім нашим партнерам. І такі кроки б посилили нас», – підсумував він.

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