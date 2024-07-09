Голова МЗС Дмитро Кулеба не сумнівається, що ракетний удар по Україні був пов’язаний з потужною безпековою угодою України та Польщі

Дмитро Кулеба заявив, що у відповідь на обстріли росії потрібно дати «потужний оборонно-політичний удар».

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Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що останній масований ракетний удар росії по Україні був пов’язаний із підписанням безпекової угоди з Польщею, а також з самітом НАТО. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що «не сумнівається», що ракетний удар по Україні пов’язаний з «потужною безпековою угодою» України та Польщі («яка має справді революційні положення для зміцнення української обороноздатності») та самітом НАТО.

«Це все навмисна демонстрація сили, безжальності та злочинності своєї природи з боку російської федерації», – констатував він.

За словами Кулеби, у відповідь на обстріли росії потрібно дати «потужний оборонно-політичний удар».

«Рішення, які були ухвалені в Польщі, – це перший крок; рішення, які будуть ухвалені на саміті НАТО – це другий крок. Вони стосуватимуться реальних, практичних речей: яку зброю отримає Україна, які засоби ППО отримає України. Це буде сильна, дієва відповідь», – анонсував він.

Третє рішення, за словами міністра, Україна просуватиме в діалозі зі США та іншими партнерами – це дозвіл використовувати далекобійну зброю по військових аеродромах на території росії.

«Нам потрібно безжально знищувати всі військові цілі, які так чи інак долучені до бомбардувань і ракетних обстрілів України. Помста має бути холоднокровною, але вона має відбутися», – пояснив Кулеба.

Як відомо, 8 липня під час ракетного удару росії по Києву постраждала дитяча лікарня «Охматдит».

Також 8 липня внаслідок ворожого ракетного удару в Дніпровському районі Києва була пошкоджена багатоповерхова будівлю медцентру.

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