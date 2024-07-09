Саудівська Аравія пригрозила країнам G7, що продасть частину європейських облігацій у відповідь на конфіскацію активів рф

Влада Саудівської Аравії натякнула, що може продати частину європейських боргових зобов'язань.

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Саудівська Аравія пригрозила продати європейські боргові зобов'язання, якщо країни-члени G7 вирішать конфіскувати заморожені активи росії. Про це стверджує агентство Bloomberg.

Саудівська Аравія на початку 2024 року приватно натякнула, що може продати деякі європейські боргові зобов'язання, якщо країни Великої сімки вирішать заарештувати заморожені активи росії.

Зокрема, міністерство фінансів повідомило деяких партнерів G7 про свою незгоду з цією ідеєю, яка мала на меті підтримати Україну.

Як зазначили у виданні, Саудівська Аравія безпосередньо згадувала про борги, випущені французьким казначейством.

У Bloomberg пояснюють, що запаси саудівського королівства в євро та французьких облігаціях можуть становити десятки мільярдів євро, але, ймовірно, вони недостатньо великі, щоб їхній продаж мав суттєве значення.

Однак, як стверджує видання, європейські чиновники все ще стурбовані тим, що інші країни можуть наслідувати приклад Саудівської Аравії.

Також у Bloomberg додають, що Саудівська Аравія володіє казначейськими облігаціями США на 135 млрд дол.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на Заході було заморожено активи банку росії приблизно на 260 мільярдів євро. Більшість коштів (близько 190 мільярдів євро) зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.

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