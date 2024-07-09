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Саудовская Аравия пригрозила странам G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию активов рф

21:35, 9 июля 2024
Власти Саудовской Аравии намекнули, что могут продать часть европейских долговых обязательств.
Саудовская Аравия пригрозила странам G7, что продаст часть европейских облигаций в ответ на конфискацию активов рф
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Саудовская Аравия пригрозила продать европейские долговые обязательства, если страны-члены G7 решат конфисковать замороженные активы рф. Об этом утверждает агентство Bloomberg.

Саудовская Аравия в начале 2024 года частно намекнула, что может продать некоторые европейские долговые обязательства, если страны Большой семерки решат арестовать замороженные активы рф.

В частности, министерство финансов сообщило некоторым партнерам по G7 о своем несогласии с этой идеей, которая имела целью поддержать Украину.

Как отметили в издании, Саудовская Аравия конкретно упомянула о долгах, выпущенных французским казначейством.

В Bloomberg объясняют, что запасы саудовского королевства в евро и французских облигациях могут составлять десятки млрд евро, но, вероятно, они недостаточно велики, чтобы их продажа имела существенное значение.

Однако, как утверждает издание, европейские чиновники все еще обеспокоены тем, что другие страны могут последовать примеру Саудовской Аравии.

Также в Bloomberg добавляют, что Саудовская Аравия владеет казначейскими облигациями США на 135 млрд долл.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на Западе были заморожены активы банка россии примерно на 260 миллиардов евро. Большая часть средств (около 190 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

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