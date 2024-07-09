Как понимать графики отключений света – объяснение

Украинцам объяснили, как понимать графики отключения электроэнергии.
Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр «Укрэнерго» для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе.
В «Укрэнерго» отмечают, что существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него:
1 очередь графиков – 4 часа отключений в сутки (суммарно с 24 часов);
2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
3 очереди – 12 часов без света в сутки;
4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки.
Графики, изображенные на фото, применяет ДТЭК в Киеве, Киевской области, Одесщине, Донецкой области и Днепропетровщине. Зоны в таблицах с графиками отключений обозначены разными цветами:
темно-серая зона – это время, когда света точно нет;
светло-серая зона – отключения света возможны;
белая зона – свет гарантированно есть.
То есть в указанных регионах количество очередей отключений прямо влияет на применение светло-серых зон. Выключать свет в этих зонах обычно начинают в часы, когда Укрэнерго объявляет три очереди отключений.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.