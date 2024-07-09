Как понимать графики отключений света – объяснение

Существует условное соотношение количества очередей отключения света с количеством часов без него.

Украинцам объяснили, как понимать графики отключения электроэнергии.

Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр «Укрэнерго» для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе.

В «Укрэнерго» отмечают, что существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него:

1 очередь графиков – 4 часа отключений в сутки (суммарно с 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки.

Графики, изображенные на фото, применяет ДТЭК в Киеве, Киевской области, Одесщине, Донецкой области и Днепропетровщине. Зоны в таблицах с графиками отключений обозначены разными цветами:

темно-серая зона – это время, когда света точно нет;

светло-серая зона – отключения света возможны;

белая зона – свет гарантированно есть.

То есть в указанных регионах количество очередей отключений прямо влияет на применение светло-серых зон. Выключать свет в этих зонах обычно начинают в часы, когда Укрэнерго объявляет три очереди отключений.

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