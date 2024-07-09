Як розуміти графіки відключень світла — пояснення

Існує умовне співвідношення кількості черг відключень світла з кількістю годин без нього.

Українцям пояснили, як розуміти графіки відключень електроенергії.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.

В «Укренерго» зазначають, що існує умовне співвідношення кількості черг відключень світла з кількістю годин без нього:

1 черга графіків – 4 години відключень на добу (сумарно із 24 годин);

2 черги – 8 годин обмежень на добу;

3 черги – 12 годин без світла на добу;

4 черги – понад 12 годин обмежень на добу.

Графіки, зображені на фото, застосовує ДТЕК у Києві, Київській області, Одещині, Донецькій області та Дніпропетровщині. Зони у таблицях з графіками відключень позначені різними кольорами:

темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає;

світло-сіра зона – відключення світла можливі;

біла зона – світло гарантовано є.

Тобто у зазначених регіонах кількість черг відключень прямо впливає на застосування «світло-сірих зон». Вимикати світло в цих зонах зазвичай починають у години, коли «Укренерго» оголошує три черги відключень.

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