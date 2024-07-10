Единые показатели оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи уже разработаны: судей ждут выводы обычного здравомыслящего человека и борьба с показательной демонстрацией судьями предметов роскоши

«Судебно-юридическая газета» узнала, какие показатели оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи разработали представители ВСП, ВККС, Совета судей и ОСД и что может ждать судей уже скоро.

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Высший совет правосудия 1 июля сообщил о завершении работы над проектом Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи).

Проект документа направлен для согласования ВККС, в Совет судей Украины и Общественный совет добропорядочности. Предложения к проекту Единых показателей ВСП рассчитывает получить до 9 июля, а после этого состоится утверждение Показателей на заседании Совета правосудия. Напомним, что наличие соответствующих Показателей обусловлено ​​попыткой создать единые для органов судебной власти и общественности, которая задействована в отборе судей и оценивании их на соответствие занимаемой должности, критерии оценки тех или иных нюансов судейской карьеры и вопросов добропорядочности судей и кандидатов на должности судей.

К тому же разработка соответствующих показателей предусмотрена изменениями в Закон «О судоустройстве и статусе судей» (закон 10140-д от 17 ноября 2023 года, он же – закон 3511-IX). Во исполнение требований закона, Высший совет правосудия 8 февраля 2024 года утвердил состав Рабочей группы по разработке Единых показателей для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи), в которую вошли представители ВСП, ВККС, ССУ, ОСД и проектов международной технической помощи.

«Судебно-юридическая газета» ознакомилась с проектом Единых показателей (всего предусмотрено 7 показателей) для оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) и выделила наиболее интересные моменты. Фактически, проект Единых показателей является своеобразным обобщением требований к судьям и кандидатам на должности судей, определенных Законом «О судоустройстве и статусе судей», Кодексом судейской этики, Бангалорскими принципами поведения судей и практикой ВСП, ВККС и ОСД в кадровых и дисциплинарных вопросах.

Терминология Проект Единых показателей для оценки добродетели и профессиональной этики судьи предлагает определиться с терминами. Например, предлагается установить следующие определения:

уровень жизни – имущественное положение судьи (кандидата) и членов его семьи, охватывающее права на все объекты гражданских прав, находящихся или находящихся в собственности, владении или пользовании судьи (кандидата), членов его семьи, близких лиц, в том числе объекты гражданских прав третьих лиц, в отношении которых судья (кандидат) или члены его семьи могут, по мнению обычного здравомыслящего человека, прямо или косвенно совершать действия тождественные распоряжению, владению или пользованию.

образ жизни – форма поведения судьи (кандидата), которая является внешним проявлением его нравственных ценностей, принципов и стандартов. средневзвешенная стоимость – стоимость объекта, которая по мнению обычного здравомыслящего человека не вызывает сомнения в соответствии стоимости идентичного или однородного объекта с учетом территориальных, временных и товарных границ рынка, соотношения спроса и предложения, а также индивидуальных характеристик объекта. Впрочем, некоторые из предложенных терминов все же выглядят несколько абстрактно. Так, предлагается предоставить следующее толкование термина «обычный здравомыслящий человек».

обычный здравомыслящий человек – это законопослушное лицо, объективно воспринимающее информацию и обстоятельства со стороны, будучи в достаточной степени проинформированным о происходящих фактах и ​​процессах. Фактически же, под указанное определение может подпадать любое лицо, само себя считающее (или которое считает таковым определенный круг других лиц) специалистом по вопросам судейской этики и добропорядочности.

Как хотят оценивать добропорядочность судей При оценивании соответствия судьи (кандидата) критериям добропорядочности и профессиональной этики предлагается использовать информационные и справочные системы, реестры, базы данных и другие источники информации, в частности, судейское досье (досье кандидата) и декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Также при оценивании судей и кандидатов на должности судей будет предоставлена ​​возможность использовать информацию и материалы, полученные из анонимных источников, а также информацию и материалы, источники происхождения которых установить невозможно. Хотя указанные источники информации не будут иметь доказательную силу при оценке соответствия судьи (кандидата) критериям добропорядочности и профессиональной этики, однако соответствующая информация и материалы могут быть проверены субъектом оценивания.

Оценивание соответствия судьи (кандидата) критериям добропорядочности и профессиональной этики может основываться на информации о фактах без временных и территориальных ограничений. При оценивании соответствия судьи критериям добропорядочности и профессиональной этики может исследоваться информация из дисциплинарных жалоб или дисциплинарных производств, однако не может устанавливаться наличие или отсутствие дисциплинарного правонарушения.

Впрочем, не совсем понятно, как лицо, которое будет оценивать соответствие судьи на основании имеющихся дисциплинарных жалоб или производств, все же сможет избежать оценки действий судьи, которые инкриминируются судьи в соответствующих дисциплинарных жалобах. Кроме того, предложено установить, что судья (кандидат на должность судьи) не отвечает критериям добропорядочности и профессиональной этики в случае установления несоответствия или наличия обоснованного сомнения в его соответствии хотя бы одному показателю.

Также предлагается установить, что сомнение является обоснованным, если существуют соответствующие и достаточные фактические данные, которые могут убедить обычного здравомыслящего человека в том, что судья (кандидат) может не соответствовать критериям добропорядочности и профессиональной этики. Кроме того, указано, что осуществление судьей правосудия является его основной функцией, имеющей приоритет над другими разрешенными видами деятельности. Интересно, что также предложено установить, что любое заключение или оценка национального или международного органа:

1) не является заранее определяющим и обязательным для учета при оценке добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата); 2) сам по себе не опровергает обоснованного сомнения в соответствии судьи (кандидата) критериям добропорядочности и профессиональной этики. Такие выводы и оценки могут быть учтены при оценке соответствия судьи (кандидата) критериям добропорядочности и профессиональной этики. Показатели оценки добропорядочности и профессиональной этики судьи

В целом, согласно тексту проекта Единых показателей, оценка добропорядочности и профессиональной этики судьи (кандидата) заключается в оценке соответствия судьи (кандидата) критериям добропорядочности и профессиональной этики по следующим показателям: - независимость;- честность;- беспристрастность;- добросовестность;- неподкупность;- соблюдение этических норм и безупречное поведение в профессиональной деятельности и личной жизни;- законность источников происхождения имущества, соответствие уровня жизни судьи (кандидата) или членов его семьи задекларированным доходам, соответствие образа жизни судьи (кандидата) его статусу

При оценивании будет учитываться, что судья (кандидат) должен не только соответствовать этим показателям, но и не допускать поведения, которое с точки зрения обычного здравомыслящего человека может вызывать сомнения в таком соответствии. Каждый показатель имеет свое терминологическое определение. Так, указано, что судья (кандидат) должен осуществлять свою деятельность независимо, таким образом, чтобы это было очевидно для обычного здравомыслящего человека.

Соответственно, независимость – это способность судьи (кандидата) выполнять свои полномочия (обязанности) и принимать решения самостоятельно, без какого-либо внешнего воздействия, побуждения, давления, угрозы или вмешательства, прямого или опосредованного, а также противодействовать незаконному вмешательству.

Вместе с тем, честность – это правдивость, принципиальность, искренность судьи (кандидата) в профессиональной деятельности и личной жизни, в частности, в тех мотивах, которыми он руководствуется. Судья (кандидат) соответствует показателю честности, если такой судья (кандидат) всегда, а не только при исполнении своих должностных обязанностей, вел себя в соответствии со своим статусом, проявлял достоинство и добропорядочность в своем поведении и характере, действовал в соответствии с требованиями законодательства, правил профессиональной этики, требований академической добропорядочности, других этических норм.

Показатели добропорядочности обращают внимание не только на профессиональную деятельность судьи (кандидата). Так, судья (кандидат) должен отстаивать и поддерживать гарантии независимости, не только однозначно отклоняя все формы внешнего воздействия, но и реагируя способом, предусмотренным Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» на случаи противоправного вмешательства в его деятельность.

А во время осуществления правосудия судья должен принимать все необходимые меры с целью соблюдения порядка и сроков рассмотрения судебных дел, изготовления судебных решений, внесения копий судебных решений в Единый государственный реестр судебных решений и создавать условия для реализации участниками дела своих процессуальных прав и исполнения обязанностей на началах равенства. Особое внимание Показатели уделяют:

полноте и достоверности заполнения судьями и кандидатами на должности судей разных деклараций поведению судьи и кандидата на должность судьи вне судебного процесса и в социальных сетях повышению судьей квалификации с целью компетентного выполнения должностных обязанностей поведению родных и близких судьи, чтобы избежать поведения, которое с точки зрения обычного здравомыслящего человека может нанести вред авторитету правосудия или снизить уровень общественного доверия в суд.

В качестве своеобразных «плюсов» судьям засчитывается: высокий уровень знаний национального и международного права, а также навыки и умение их применения судебные решения «высокого качества» и содействие их исполнению выполнение воинского долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, а также выполнение задач сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины

приобретение прав собственности на то или иное имущество или объекты по их реальной цене (т.е. без искусственного занижения стоимости имущества) судья или кандидат не только сами не допускали противоправных действий, но и в разумных пределах противодействовали известным им проявлениям противоправных действий со стороны коллег и способствовали формированию общей культуры нетерпимости к коррупции уровень жизни судьи и кандидата на должность судьи соответствует задекларированным доходам с точки зрения «обычного здравомыслящего человека»

судья (кандидат) не допускал показательного и несоответствующего ситуации использования своего статуса, а также неэтичного поведения судья или кандидат проявляли гражданское и национальное самосознание, уважение к украинской государственности и патриотизм, не допускали посещения без необходимости временно оккупированных территорий и территории РФ активное участие как эксперта в законопроектной и иной нормопроектировочной работе, участие во внедрении реформ в области правосудия сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений

деятельность по внедрению (популяризации) гендерного равенства и социальной инклюзивности в рамках юридической профессии и системы правосудия Интересно, что отдельным «бонусом» для судей и кандидатов на должности судей также будет отказ от «показательной демонстрации своего достатка, предметов роскоши, что с точки зрения обычного здравомыслящего человека является чрезмерным или может расцениваться, как несоответствие уровню жизни судьи (кандидата)».

Автор: Вячеслав Хрипун

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