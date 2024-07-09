Украина планирует большой обмен женщин-военнопленных — Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец отметил, что в организации этого обмена принимают участие Объединенные Арабские Эмираты.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина планируется провести большой обмен, по итогам которого домой вернутся женщины-военнопленные. Об этом он сказал в комментарии «Суспільному».

Всего за эту войну Украина вернули из российской неволи уже 3 310 человек. Некоторых из пленников содержали в неволе на оккупированных территориях еще с 2017-2018 годов.

По его словам, в организации этого обмена участвуют Объединенные Арабские Эмираты.

«Мы можем это публично сказать. Мы разрабатываем новый инструментарий, как защитить права военнопленных, пока они остаются в российском плену», – сказал омбудсман.

Он добавил, что есть две категории военнопленных, которые приоритетны для возвращения в Украину. Речь идет о женщинах и тяжелораненых, однако россия их пока не возвращает.

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