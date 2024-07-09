Как найти своего государственного исполнителя: инструкция

Министерство юстиции Украины обнародовало инструкцию, как найти своего государственного исполнителя.
Там отмечают, что исполнительное производство как завершающая стадия судебного производства и принудительное исполнение судебных решений и решений других органов (должностных лиц) включает в себя совокупность действий определенных в Законе Украины «Об исполнительном производстве» (далее — Закон) органов и лиц, направленных на принудительное исполнение решений и проводятся по основаниям, в пределах полномочий и способом, которые определены Конституцией Украины, настоящим Законом, другими законами и нормативно-правовыми актами.
Взыскатель может избрать к кому обратиться с исполнительным документом для принудительного исполнения решения: к государственному или частному исполнителю.
Если у вас возникли вопросы автоматического ареста средств должников, условий пользования арестованными счетами, определения текущего счета физического лица-должника в банке для осуществления расходных операций, а также снятия ареста с банковских счетов, вам необходимо обратиться непосредственно к государственному или частному исполнителю. Каждый случай уникален, а следовательно ответы на ряд вопросов вам сможет предоставить только исполнитель, ведущий дело.
В Минюсте обращают внимание, когда вам приходит уведомление о наложении ареста на банковские счета — контакты вашего исполнителя или отдела Государственной исполнительной службы вы найдете именно в сообщении. В первую очередь обращаться необходимо за указанными контактами.
Рассмотрим вариант поиска на примере Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев:
Также информируем, что вы можете обратиться за единственным номером телефона «горячей линии» органов государственной исполнительной службы: 0800356917.
К функциям call-центра относятся безотлагательное решение поднятых заявителями вопросов, не требующих дополнительного изучения, или предоставление сведений, содержащихся в автоматизированной системе исполнительного производства (предоставление реквизитов счетов, контактных данных органов ГИС, суммы задолженности, оснований наложения ареста и т.п.).
Горячая телефонная линия работает на прием и рассмотрение обращений исключительно в телефонном режиме.
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