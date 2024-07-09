Подделывали выводы МСЭК: в управление АРМА передали арестованные 30 млн грн

Арестованные 30 млн гривен пополнят депозитный портфель АРМА

Фото: ukrinform.com

Агентство по розыску и менеджменту Активов сообщило, что по решению районного суда г. Запорожья работники Юго-восточного МТУ АРМА приняли в управление арестованные средства на общую сумму более 30 млн грн. Агентство по розыску и менеджменту активов уже принимает меры по зачислению полученных средств на свой депозитный счет.

Активы были арестованы и признаны вещественными доказательствами в рамках досудебного расследования по делу о подделке выводов Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) при установлении групп инвалидности. Речь идет о:

– 2,6 млн грн;

– 690 тыс. долларов США;

– 9,5 тыс. евро.

В ведомстве добавили, что в дальнейшем АРМА планирует использовать эти средства для закупки Военных облигаций.

«Это будет способствовать усилению обороноспособности Украины и наполнению государственного бюджета», - говорится в сообщении.

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