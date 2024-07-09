Підробляли висновки МСЕК: в управління АРМА передали арештовані 30 млн грн

Арештовані 30 млн гривень поповнять депозитний портфель АРМА.

Фото: ukrinform.com

Агентство з розшуку та менеджменту Активів повідомило, що за рішенням районного суду м. Запоріжжя, працівники Південно-східного МТУ АРМА прийняли в управління арештовані кошти на загальну суму понад 30 млн грн. Агентство з розшуку та менеджменту активів вже здійснює заходи щодо зарахування отриманих коштів на свій депозитний рахунок.

Активи були арештовані та визнані речовими доказами у межах досудового розслідування у справі щодо підробки висновків Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) при встановленні груп інвалідності. Йдеться про:

- 2,6 млн грн;

- 690 тис. доларів США;

- 9,5 тис. євро.

У відомстві додали, що надалі АРМА планує використати ці кошти для закупівлі Військових облігацій.

«Це сприятиме посиленню обороноздатності України та наповненню державного бюджету», - сказано у повідомленні.

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