У чоловіка вилучили закордонний паспорт під час перетину кордону – що вирішив апеляційний адмінсуд

Прикордонна служба вилучила закордонний паспорт на підставі сумнівів щодо його дійсності

Джерело фото: galinfo.com.ua

Позивач звернувся з позовом до прикордонної служби, в якому просив визнати протиправною відмову в перетинанні державного кордону, скасувати акт про вилучення закордонного паспорту і зобов`язати прикордонну службу забезпечити вільний перетин за паспортом громадянина України для виїзду за кордон або ж за паспортом громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Рішенням Волинського окружного адмінсуду від 7 лютого 2024 року в задоволенні позову відмовлено повністю. Позивач оскаржив його в апеляційному порядку. 4 липня 2024 року цю справу №140/36313/23 розглянув Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Обставини справи

Чоловік посилається на те, що прикордонники неправомірно вилучили його закордонний паспорт на підставі сумнівів щодо його дійсності, що не підтвердилось за результатами експертного дослідження, яке встановило, що вилучений паспортний документ на час вилучення був дійсним, тому і відмова у перетині кордону є незаконною.

Суд встановив, що позивач перебуває на обліку у ТЦК, користується правом на відстрочку, що підтверджується даними облікової картки АІТС «ОБЕРІГ» Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів.

Підставою для отримання права на відстрочку позивачем є перебування на його утриманні трьох дітей у віці до 18 років.

4 грудня 2023 року він мав намір перетнути державний кордон України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ягодин». Під час здійснення прикордонного контролю надав паспорт для виїзду за кордон, виданий 7.07.2023.

4 грудня 2023 року начальником кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби здійснено вилучення закордонного паспорта на підставі висновку за результатами здійснення поглибленої перевірки документа, про що складено акт.

Також позивачу було відмовлено у виїзді з України «з причин відсутності дійсного паспортного документу, який дає право перетину державного кордону, у зв`язку з вилученням зазначеного вище паспорту громадянина України для виїзду за кордон».

У відповідь на адвокатський запит прикордонна служба надала «висновок про результати поглибленої перевірки, у відповідності до якого спеціалістом з поглибленої перевірки документів складено висновок за результатами здійснення поглибленої перевірки документа». У висновку вказано, що «наявні сумніви щодо дійсності паспортного документу».

Що вирішив апеляційний суд

Отже, начальник кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби відмовив позивачу у перетинанні кордону в зв`язку із відсутністю в останнього дійсного паспортного документу.

Із змісту висновку за результатами поглибленої перевірки документа від 4.12.2023 вбачається, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий 7.07.2023 року, містить сумніви щодо його дійсності.

Тобто, вказаний висновок не містить однозначного твердження про те, що досліджуваний паспорт громадянина України для виїзду за кордон є недійсним. Саме цей висновок покладено в підставу для вилучення документа.

Водночас, суд апеляційної інстанції враховує, що висновок експертного дослідження від 29 грудня 2023 року Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби підтверджує, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон відповідає за своїми характеристиками аналогічним паспортним документам, які видаються/видавалися уповноваженими органами України.

Таким чином, за результатами експертного дослідження паспорт громадянина України для виїзду за кордон на час вилучення був дійсним.

Колегія суддів погоджується з доводами апелянта, що зазначення у Заяві на здійснення поглибленої перевірки документа «прошу перевірити приналежність документа особі - не зчитувалась машинощитувальна зона», наслідком чого є зазначення у Висновку за результатами здійснення поглибленої перевірки «сумніви щодо дійсності документа» - є такими, що не відповідають результатам висновку експертного дослідження від 29 грудня 2023 року Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби, а отже, не відповідають фактичним обставинам.

При цьому суд встановив, що позивач звертався до Державної міграційної служби України 11.12.2023 для оформлення нових паспортних документів для виїзду за кордон, наслідком чого стало внесення ДМС до інформаційно-комунікаційної системи ДМС відомостей про недійсність з 11.12.2023 зазначеного паспорту, що давало можливість отримання ним 13.12.2023 нового паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Отже, недійсність закордонного паспорту, виданого 7.07.2023, з 11.12.2023 спричинена зверненням позивача до ДМС для оформлення нових паспортних документів для виїзду за кордон.

Також до позовної заяви додано витяг з сайту ДМС із вкладки «Перевірка недійсних документів» станом на 7.12.2023 результат перевірки: документ: Паспорт громадянина України для виїзду за кордон – інформація про визнання недійсним документа в базах даних ДМС відсутня.

Вказані обставини свідчить, що станом на 4.12.2023 паспорт громадянина України для виїзду за кордон був дійсним.

Таким чином, апеляційний адмінсуд зазначив, що висновки суду першої інстанції щодо відсутності підстав для задоволення позовної вимоги про визнання протиправним і скасування спірного рішення про відмову в перетинанні державного кордону, є помилковими.

Що стосується вимоги позивача про зобов`язання забезпечити вільний перетин державного кордону за паспортом громадянина України для виїзду за кордон або за паспортом громадянина Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, за умови відсутності законних підстав для відмови в перетині державного кордону, не може бути задоволена, оскільки така вимога спрямована на майбутнє. Суд не знаходить підстав для формування висновку про те, що права позивача при наступному (майбутньому) здійсненні перетину державного кордону України будуть порушені відповідачем. Тому у вказаній частині заявленої позовної вимоги необхідно відмовити як передчасної.

Також суд апеляційної інстанції зазначає, що дана адміністративна справа є справою незначної складності, а тому рішення суду апеляційної інстанції не підлягає касаційному оскарженню, крім випадків, передбачених пунктом 2 частини 5 статті 328 КАСУ.

Отже, Восьмий ААС визнав протиправним і скасував рішення про відмову в перетинанні державного кордону України на виїзд з України.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.