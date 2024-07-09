Верховний суд Іспанії закрив справу про тероризм проти лідера сепаратистів Каталонії Пучдемона

Суддя постановила припинити розслідування стосовно Пучдемона, оскільки слідчий суддя у червні 2021 року неправомірно продовжив своє розслідування.

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У вівторок, 9 липня, Верховний суд Іспанії припинив розслідування так званої справи про тероризм стосовно колишнього президента Каталонії і лідера сепаратистської партії Junts Карлеса Пучдемона, передає видання Politico.eu

З лютого Пучдемон знаходиться під слідством. Воно стосувалось групи «Демократичне цунамі» – каталонської групи, яка брала активну участь у протестах після ув’язнення 13 лідерів сепаратистів у результаті референдуму про незалежність у 2017 році.

Дії «Демократичного цунамі» – зокрема блокування шляху до аеропорту Барселони – слідчий суддя визначив як «вуличний тероризм», заявивши, що Пучдемон безпосередньо був причетний до них.

Але суддя іспанського Верховного суду Сусана Поло нині постановила припинити розслідування стосовно Пучдемона, оскільки слідчий суддя у червні 2021 року неправомірно продовжив своє розслідування стосовно «Демократичного цунамі».

Через процесуальну помилку всі розслідування, здійснені відтоді, зокрема й стосовно Пучдемона, є недійсними.

Проте це рішення не впливає на ордер на арешт лідера сепаратистів Каталонії в іншій справі про розтрату коштів і непокорі, які передбачають тюремне ув'язнення терміном до восьми років.

Раніше ми писали, що лідер каталонських сепаратистів Пучдемон програв у ЄС суд про депутатську недоторканність.

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