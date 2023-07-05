Лідер каталонських сепаратистів Пучдемон програв у ЄС суд про депутатську недоторканність

Суд ЄС залишив чинним рішення про зняття депутатської недоторканності з Карлеса Пучдемона.

Фото: AFP

Суд ЄС загальної юрисдикції відхилив апеляцію екс-глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона та підтримав рішення Європейського парламенту позбавити його імунітету, а також двох інших каталонських депутатів-сепаратистів у вигнанні – Тоні Коміна та Клари Понсаті. Про це йдеться на сайті Суду ЄС.

Усі вони опинилися під прицілом іспанської судової системи після невдалої спроби проголошення незалежності Каталонії. Вони просили Суд Європейського Союзу анулювати рішення щодо зняття з них імунітету.

Нагадаємо, Пучдемон втік з Іспанії у 2017 році і живе у вимушеному вигнанні у Бельгії.

Раніше суддя Верховного суду Іспанії Пабло Льярена заявив, що подасть бельгійській владі новий запит на екстрадицію Пучдемона, щоб він постав перед судом.

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