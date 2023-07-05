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КСУ визнав неконституційною норму про штраф у 100% і конфіскацію товарів, переміщених з приховуванням від митного контролю

Конституційний Суд визнав неконституційною санкцію Митного кодексу, яка передбачає накладення на винних осіб, які перемістили товар через кордон із приховуванням від митного контролю, штрафу у розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил із конфіскацією цих товарів.

Для суддів введуть деякі нові заборони: Кабмін вніс пакет законопроектів щодо змін до антикорупційного законодавства

Зокрема суддям заборонять розглядати протоколи про адмінправопорушення щодо своїх колег і введуть обов’язок декларування операцій з обміну валюти.

Кабмін пропонує Раді припинити виплату пенсій пенсіонерам, які отримували виплату від окупантів: є умова

Уряд зареєстрував у парламенті законопроєкт, яким пропонується припинити виплату української пенсії, пенсіонерам, що отримували виплату від РФ за умови, якщо вони це задекларують у заяві, однак на осіб, які «забули» про російську пенсію може потенційно чекати сюрприз.

Для злочинців, яких Україна вимагає видати у іноземних держав, будуть найкращі умови ув’язнення

Іноземні держави відмовляються екстрадувати в Україну злочинців, бо у нашій державі немає гарантій безпеки для ув’язнених – депутати пропонують тримати їх у покращених СІЗО та колоніях.

Українських пенсіонерів, які виїхали за кордон зобов’яжуть раз на рік проходити фізичну ідентифікацію: які наслідки непроходження

Кабмін зареєстрував законопроєкт, яким пропонується пенсіонерів зобов’язати раз на рік проходити фізичну ідентифікацію і припиняти виплати пенсій пенсіонерам, які тимчасово проживають за кордоном в разі непроходження фізичної ідентифікації.

  1. У світі

Лідер каталонських сепаратистів Пучдемон програв у ЄС суд про депутатську недоторканність

13:36, 5 липня 2023
Суд ЄС залишив чинним рішення про зняття депутатської недоторканності з Карлеса Пучдемона.
Лідер каталонських сепаратистів Пучдемон програв у ЄС суд про депутатську недоторканність
Фото: AFP
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Суд ЄС загальної юрисдикції відхилив апеляцію екс-глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона та підтримав рішення Європейського парламенту позбавити його імунітету, а також двох інших каталонських депутатів-сепаратистів у вигнанні – Тоні Коміна та Клари Понсаті. Про це йдеться на сайті Суду ЄС.

Усі вони опинилися під прицілом іспанської судової системи після невдалої спроби проголошення незалежності Каталонії. Вони просили Суд Європейського Союзу анулювати рішення щодо зняття з них імунітету.

Нагадаємо, Пучдемон втік з Іспанії у 2017 році і живе у вимушеному вигнанні у Бельгії.

Раніше суддя Верховного суду Іспанії Пабло Льярена заявив, що подасть бельгійській владі новий запит на екстрадицію Пучдемона, щоб він постав перед судом.

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