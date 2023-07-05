КСУ визнав неконституційною норму про штраф у 100% і конфіскацію товарів, переміщених з приховуванням від митного контролю

Конституційний Суд визнав неконституційною санкцію Митного кодексу, яка передбачає накладення на винних осіб, які перемістили товар через кордон із приховуванням від митного контролю, штрафу у розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил із конфіскацією цих товарів.

Джерело фото: КСУ

Конституційний Суд України ухвалив Рішення, яким визнав неконституційною санкцію частини першої статті 483 Митного кодексу України.

Так, у середу, 5 липня 2023 року, на пленарному засіданні Другий сенат Конституційного Суду України ухвалив Рішення у справі за конституційними скаргами Душенькевича Анатолія Володимировича, Франка Андрія Володимировича, Ярош Ірини Миколаївни щодо конституційності абзацу 2 ч. 1 статті 483 Митного кодексу.

Відповідно до санкції ч. 1 статті 483 Кодексу винних осіб, які перемістили товар через митний кордон України із приховуванням від митного контролю, карають штрафом у розмірі 100 відсотків вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил із конфіскацією цих товарів.

Автори конституційних скарг просили визнати оспорюваний припис Кодексу неконституційним, оскільки, на їх переконання, він унеможливлює реалізацію принципу індивідуалізації юридичної відповідальності порушника митних правил з урахуванням характеру вчиненого протиправного діяння, форми вини, характеристики особи, винної у вчиненні правопорушення, можливості відшкодування заподіяної шкоди, наявності обставин, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

Дослідивши питання, порушені в конституційних скаргах, Конституційний Суд України дійшов висновку, що приписи статті 483 Кодексу не відповідають Конституції України у зв’язку з тим, що таке законодавче регулювання суперечить засадам демократичного суспільства, базованого на верховенстві права (правовладді).

Текст Рішення та його резюме оприлюднять на офіційному вебсайті Суду 6 липня 2023 року.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 483 Кодексу:

Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги і транспортування) або кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості,

– тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів, а також товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для переміщення товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.

Скаржники зазначали, що санкція частини першої статті 483 Кодексу не відповідає приписам статей 41, 61 Конституції України, оскільки є безальтернативною, у зв’язку з чим унеможливлюється індивідуалізація юридичної відповідальності, а також не забезпечується справедливий баланс між вимогами публічного інтересу та захистом права власності особи.

Автор: Наталя Мамченко

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