КСУ признал неконституционной норму о штрафе в 100% и конфискации товаров, перемещенных с утаиванием от таможенного контроля

Конституционный Суд признал неконституционной санкцию Таможенного кодекса, предусматривающую наложение на виновных лиц, переместивших товар через границу с утаиванием от таможенного контроля, штрафа в размере 100% стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

Источник фото: КСУ

Конституционный Суд Украины принял решение, которым признал неконституционной санкцию части первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Так, в среду, 5 июля 2023 года, на пленарном заседании Второй сенат Конституционного Суда Украины принял решение по делу по конституционным жалобам Душенькевича Анатолия Владимировича, Франко Андрея Владимировича, Ярош Ирины Николаевны относительно конституционности абзаца 2 части 1 ст. 483 Таможенного кодекса.

Согласно санкции ч. 1 статьи 483 Кодекса виновных лиц, переместивших товар через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, наказывают штрафом в размере 100 процентов стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

Авторы конституционных жалоб просили признать оспариваемое предписание Кодекса неконституционным, поскольку, по их убеждению, оно делает невозможным реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности нарушителя таможенных правил с учетом характера совершенного противоправного деяния, формы вины, характеристики лица, виновного в совершении правонарушения, возможности обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность.

Исследовав вопросы, поднятые в конституционных жалобах, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что предписания статьи 483 Кодекса не соответствуют Конституции Украины в связи с тем, что такое законодательное регулирование противоречит принципам демократического общества, основанного на верховенстве права (правовластии).

Текст Решения и его резюме будут опубликованы на официальном вебсайте Суда 6 июля 2023 года.

Напомним, что в соответствии с частью первой статьи 483 Кодекса:

Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, т.е. таможенному органу как основания для перемещения товаров поддельных документов или документов, полученных незаконным путем, или содержащих ложные сведения относительно наименования товаров, их веса и транспортировки) или количества, страны происхождения, отправителя и/или получателя, количества грузовых мест, их маркировку и номеров, ложные сведения, необходимые для определения кода товара согласно УКТ ВЭД и его таможенной стоимости,

– влекут наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров, а также товаров, транспортных средств со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для перемещения товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил через таможенный границу Украины.

Жалобщики отмечали, что санкция части первой статьи 483 Кодекса не соответствует предписаниям статей 41, 61 Конституции Украины, поскольку является безальтернативной, в связи с чем делается невозможной индивидуализация юридической ответственности, а также не обеспечивается справедливый баланс между требованиями публичного интереса и защитой права собственности лица.

Автор: Наталья Мамченко

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