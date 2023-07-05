Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
КСУ признал неконституционной норму о штрафе в 100% и конфискации товаров, перемещенных с утаиванием от таможенного контроля

Конституционный Суд признал неконституционной санкцию Таможенного кодекса, предусматривающую наложение на виновных лиц, переместивших товар через границу с утаиванием от таможенного контроля, штрафа в размере 100% стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

Для судей введут некоторые новые запреты: Кабмин внес пакет законопроектов об изменениях в антикоррупционное законодательство

В частности, судьям запретят рассматривать протоколы об админправонарушениях в отношении своих коллег и введут обязанность декларирования операций по обмену валюты.

Кабмин предлагает Раде прекратить выплату пенсий пенсионерам, получавшим выплату от оккупантов: есть условие

Правительство зарегистрировало в парламенте законопроект, которым предлагается прекратить выплату украинской пенсии, пенсионерам, получавшим выплату от РФ при условии, что они это задекларируют в заявлении, однако лиц, которые «забыли» о российской пенсии может потенциально ждать сюрприз.

Для преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут лучшие условия заключения

Иностранные государства отказываются экстрадировать в Украину преступников, потому что в нашем государстве нет гарантий безопасности для заключенных – депутаты предлагают держать их в улучшенных СИЗО и колониях.

Выехавших за границу украинских пенсионеров обяжут раз в год проходить физическую идентификацию: какие последствия непрохождения

Кабмин зарегистрировал законопроект, которым предлагается пенсионерам обязать раз в год проходить физическую идентификацию и прекращать выплаты пенсий пенсионерам, временно проживающим за границей в случае непрохождения физической идентификации.

  1. Публикации
  2. / В Украине

КСУ признал неконституционной норму о штрафе в 100% и конфискации товаров, перемещенных с утаиванием от таможенного контроля

13:36, 5 июля 2023
Конституционный Суд признал неконституционной санкцию Таможенного кодекса, предусматривающую наложение на виновных лиц, переместивших товар через границу с утаиванием от таможенного контроля, штрафа в размере 100% стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.
КСУ признал неконституционной норму о штрафе в 100% и конфискации товаров, перемещенных с утаиванием от таможенного контроля
Источник фото: КСУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Конституционный Суд Украины принял решение, которым признал неконституционной санкцию части первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

Так, в среду, 5 июля 2023 года, на пленарном заседании Второй сенат Конституционного Суда Украины принял решение по делу по конституционным жалобам Душенькевича Анатолия Владимировича, Франко Андрея Владимировича, Ярош Ирины Николаевны относительно конституционности абзаца 2 части 1 ст. 483 Таможенного кодекса.

Согласно санкции ч. 1 статьи 483 Кодекса виновных лиц, переместивших товар через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, наказывают штрафом в размере 100 процентов стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

Авторы конституционных жалоб просили признать оспариваемое предписание Кодекса неконституционным, поскольку, по их убеждению, оно делает невозможным реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности нарушителя таможенных правил с учетом характера совершенного противоправного деяния, формы вины, характеристики лица, виновного в совершении правонарушения, возможности обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность.

Исследовав вопросы, поднятые в конституционных жалобах, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что предписания статьи 483 Кодекса не соответствуют Конституции Украины в связи с тем, что такое законодательное регулирование противоречит принципам демократического общества, основанного на верховенстве права (правовластии).

Текст Решения и его резюме будут опубликованы на официальном вебсайте Суда 6 июля 2023 года.

Напомним, что в соответствии с частью первой статьи 483 Кодекса:

Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, т.е. таможенному органу как основания для перемещения товаров поддельных документов или документов, полученных незаконным путем, или содержащих ложные сведения относительно наименования товаров, их веса и транспортировки) или количества, страны происхождения, отправителя и/или получателя, количества грузовых мест, их маркировку и номеров, ложные сведения, необходимые для определения кода товара согласно УКТ ВЭД и его таможенной стоимости,

– влекут наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров, а также товаров, транспортных средств со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для перемещения товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил через таможенный границу Украины.

Жалобщики отмечали, что санкция части первой статьи 483 Кодекса не соответствует предписаниям статей 41, 61 Конституции Украины, поскольку является безальтернативной, в связи с чем делается невозможной индивидуализация юридической ответственности, а также не обеспечивается справедливый баланс между требованиями публичного интереса и защитой права собственности лица.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Іванна Климпуш-Цинцадзе
    голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
  • Маргарита Цховребова
    Маргарита Цховребова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Собина
    Ольга Собина
    суддя Сумського апеляційного суду