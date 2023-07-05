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КСУ признал неконституционной норму о штрафе в 100% и конфискации товаров, перемещенных с утаиванием от таможенного контроля

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Зеленский провел расширенную Ставку: о чем говорили

13:53, 5 июля 2023
Зеленский провел расширенную Ставку верховного главнокомандующего, в ходе которой, в частности, была обсуждена защита украинских АЭС и ситуация на фронте.
Зеленский провел расширенную Ставку: о чем говорили
Фото: Офіс президента України
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5 июля Владимир Зеленский провел расширенную Ставку верховного главнокомандующего.

Во время Ставки, которая длилась два часа, обсудили защиту украинских АЭС, ситуацию на фронте, ускорение темпов ремонта западной техники и наращивание собственного производства техники и боеприпасов, сообщил глава государства.

«Сегодня Ставка расширена. Два часа – для обсуждения основных вызовов.

Первое – защита АЭС. Докладывали командующий ВВС Олещук, министр Клименко, глава ГНСУ Дейнеко. Также заслушали директора «Энергоатома» Котина и директора ХАЭС Козюру.

Второе – ситуация на фронте. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева. Главком – распоряжение усиливать Север.

Третье – дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца.

Доклады: командующий силами логистики Гуляк, Минстратегпром – Камышин, Мининфраструктуры – Кубраков, Минобороны – Резников», – говорится в сообщении.

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