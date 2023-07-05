Зеленский провел расширенную Ставку: о чем говорили

5 июля Владимир Зеленский провел расширенную Ставку верховного главнокомандующего.
Во время Ставки, которая длилась два часа, обсудили защиту украинских АЭС, ситуацию на фронте, ускорение темпов ремонта западной техники и наращивание собственного производства техники и боеприпасов, сообщил глава государства.
«Сегодня Ставка расширена. Два часа – для обсуждения основных вызовов.
Первое – защита АЭС. Докладывали командующий ВВС Олещук, министр Клименко, глава ГНСУ Дейнеко. Также заслушали директора «Энергоатома» Котина и директора ХАЭС Козюру.
Второе – ситуация на фронте. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева. Главком – распоряжение усиливать Север.
Третье – дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца.
Доклады: командующий силами логистики Гуляк, Минстратегпром – Камышин, Мининфраструктуры – Кубраков, Минобороны – Резников», – говорится в сообщении.
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