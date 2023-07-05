Зеленський провів розширену Ставку: про що говорили

Зеленський провів розширену Ставку верховного головнокомандувача, під час якої, зокрема, було обговорено захист українських АЕС та ситуацію на фронті.

Фото: Офіс президента України

5 липня Володимир Зеленський провів розширену Ставку верховного головнокомандувача.

Під час Ставки, яка тривала дві години, обговорили захист українських АЕС, ситуацію на фронті, прискорення темпів ремонту західної техніки та нарощування власного виробництва техніки і боєприпасів, повідомив глава держави.

«Сьогодні Ставка розширена. Дві години – на обговорення основних викликів.



Перше – захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора «Енергоатома» Котіна та директора ХАЕС Козюру.



Друге – ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому – розпорядження посилювати Північ.



Третє – подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка. Доповіді: командувач сил логістики Гуляк, Мінстратегпром – Камишін, Мінінфраструктури – Кубраков, Міноборони – Резніков», – йдеться у повідомленні.

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