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Для суддів введуть деякі нові заборони: Кабмін вніс пакет законопроектів щодо змін до антикорупційного законодавства

13:17, 5 липня 2023
Зокрема суддям заборонять розглядати протоколи про адмінправопорушення щодо своїх колег і введуть обов’язок декларування операцій з обміну валюти.
Для суддів введуть деякі нові заборони: Кабмін вніс пакет законопроектів щодо змін до антикорупційного законодавства
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4 липня Кабмін зареєстрував пакет законопроектів, якими пропонуються зміни до антикорупційного законодавства. Це проекти 9457, 9458, 9459.

Текстів цих законопроектів станом на 13-00 5 липня на сайті Верховної Ради ще немає.

Втім, представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук 4 липня повідомив деякі деталі цих проектів.

Так,  законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення положень та процедур стосовно застосування адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією» 9459, як зазначає Мельничук, нерозривно повʼязаний з проектом Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів» №9457 та спрямований на запобігання виникненню корупційних ризиків, пов’язаних з можливістю судді загального місцевого суду отримати для розгляду протокол про адміністративне правопорушення щодо самого себе або стосовно своїх колег.

Законопроект 9459 передбачає внесення змін до примітки до статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка встановлює адміністративну відповідальність за порушення обмежень щодо сумісництва і суміщення, з огляду на зміни, які пропонуються законопроектом №9457 до статей 3 та 25 Закону України «Про запобігання корупції» щодо суб’єктного складу та винятків з обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Також пропонується визначити процедури направлення протоколу про адміністративні правопорушення, встановлені у статтях 172-4 – 172-9, 188-46 і 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення, складеного щодо судді загального місцевого суду, які б забезпечували превенцію корупційних ризиків.

Крім того, Тарас Мельничук повідомив, що законопроект 9457 вводить обов’язок для посадовців декларувати відомості про здійснення операцій із купівлі, продажу або обміну іноземної валюти.

В цілому, проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів» 9457 пропонує:

  • включити Державне бюро розслідувань до переліку спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;
  • доповнити вимоги для кандидатів до складу Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (обмеження стосуються осіб, визнаних недієздатними, обмежено дієздатними, таких, що мають судимість, притягнені до кримінальної/адміністративної відповідальності за корупційні, пов’язані з корупцією правопорушення, працювали в Національному агентстві, перебували у складі керівних, контрольно-ревізійних органів політичної партії);
  • впровадити чіткі норми щодо необхідності припинення обставин суміщення та сумісництва, які спрямовані на досягнення кінцевого результату у вигляді фактичного припинення повноважень особи у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку;
  • зменшити строк для передачі в управління корпоративних прав та підприємств із 60 до 30 днів;
  • редакційно удосконалити виняток щодо передачі в управління акцій акціонерного товариства – резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому особа призначена (обрана) на посаду, та сукупно не перевищують 5 відсотків голосуючих акцій товариства, з метою недопущення зловживань під час виконання обов’язку передачі інших корпоративних прав;
  • доповнити перелік відомостей, що зазначаються у декларації, інформацією про громадянство (підданство) іноземних держав, документи, які надають право на постійне проживання на території іноземних держав;
  • визначити необхідним декларувати відомості про здійснення операцій із купівлі, продажу або обміну іноземної валюти з метою неможливості легалізації неправомірної вигоди, необґрунтованих активів;
  • звільнити осіб від обов’язку декларування відомостей про рахунки, на яких обліковуються некомпенсовані грошові заощадження громадян України, поміщені в період до 02.01.1992 в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України;
  • удосконалити окремі положення щодо антикорупційної експертизи.

Законопроект 9458 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів» спрямований на узгодження деяких положень Кодексу цивільного захисту України, Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту та Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» із змінами, які пропонуються проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів» №9457.

Пропонується внести зміни до статей 101 та 107 Кодексу Цивільного захисту України, статті 85-1 Дисциплінарного статуту та статей 14 та 14-1 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України».

Автор: Наталя Мамченко

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