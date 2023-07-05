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  1. В Україні

На Харківській залізниці викрили корупційну схему, яка могла зірвати поставки техніки ЗСУ на фронт

13:26, 5 липня 2023
До організації схеми причетні керівник одного зі структурних підрозділів регіональної філії держпідприємства та його заступник.
На Харківській залізниці викрили корупційну схему, яка могла зірвати поставки техніки ЗСУ на фронт
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Служба безпеки України повідомила, що заблокувала корупційну схему в Харківській регіональній філії АТ «Укрзалізниця». Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

Викрито двох посадовців, які масово розкрадали нові залізничні рейки, що призначалися для екстреного відновлення зруйнованих колій у прифронтових районах області.

«Незаконна діяльність фігурантів могла призвести до порушення логістичних шляхів Сил оборони на східному фронті. Також їхні дії могли зірвати поставки військової техніки ЗСУ на фронт.

За даними слідства, до організації схеми причетні керівник одного зі структурних підрозділів регіональної філії держпідприємства та його заступник.

Встановлено, що протягом травня 2022 року вони використовували для ремонту пошкоджених унаслідок російських обстрілів залізничних колій старі рейки, які вичерпали ресурс експлуатації.

Застарілі комплектуючі отримували через «списання» їх як металобрухт, що нібито використовується для виготовлення протитанкових «їжаків». При цьому насправді жодних інженерних загороджень фігуранти не робили.

Натомість нові рейки з державного резерву вони застосовували для виконання «індивідуальних» комерційних замовлень, які офіційно не оформлювали, а «розрахунок» отримували готівкою.

Для приховування злочину зловмисники навіть видаляли маркування з нових комплектуючих, щоб унеможливити їх ідентифікацію.

Таким чином посадовці отримали від комерсантів 1,2 млн грн.

Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації», - сказано у повідомленні.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів обом фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 4 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене в особливо великому розмірі).

Наразі зловмисники під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

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