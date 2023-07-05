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Верховний суд виніс рішення на користь Приватбанку у 200-мільйонному спорі з компанією, пов'язану з Коломойським

13:15, 5 липня 2023
Верховний Суд залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову страхової компанії «Інгосстрах» щодо стягнення з Привабанку «збитків у вигляді недоотриманих доходів страхової» в розмірі 209,5 млн гривень.
Верховний суд виніс рішення на користь Приватбанку у 200-мільйонному спорі з компанією, пов'язану з Коломойським
Фото з відкритих джерел
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ПриватБанк остаточно переміг у 200-мільйонному спорі з страховою компанією «Інгосстрах», пов'язану з Коломойським. Про це повідомляє пресслужба банку.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між страховою компанією «Інгосстрах» і державним ПриватБанком щодо стягнення з останнього «збитків у вигляді недоотриманих доходів страхової» в розмірі 209,5 млн гривень.

4 липня Верховний Суд залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову страхової компанії «Інгосстрах».

Свої рішення суди аргументували тим, що компанія не надала належних доказів ані протиправної поведінки банку, ані наявності шкоди та її розміру.

Нагадаємо, договори доручення на виконання страхових агентських послуг з «Інгосстрах» та «Кредо» були укладені ще 2014 року колишнім топ менеджментом банку. У подальшому, після націоналізації банку у грудні 2016 року, ПриватБанк створив відкриту платформу з обрання страхових компаній, які надаватимуть прозорі і якісні послуги клієнтам банку.

Після скасування в травні 2022 року незаконної ухвали суду, що забороняла держбанку розривати договірні відносини з «Інгосстрах» та «Кредо», ПриватБанк скористався правом на відмову від подальшого виконання договорів.

Надалі НБУ анулював ліцензію СК «Інгосстрах» у зв'язку з невідповідністю структури власності компанії вимогам законодавства України.

У 2022 році страхові компанії звернулись до суду з вимогами стягнути з банку «збитки у вигляді недоотриманої вигоди» у загальній сумі понад 500 млн гривень за невиконання договорів доручення.

Іншу аналогічну справу за позовом страхової компанії «Кредо» про стягнення з Приватбанку «збитків» в розмірі 374,7 млн гривень, яка також розглядалась 4 липня 2023 року, Північній апеляційний господарський суд переніс на 8 серпня.

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